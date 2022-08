Qui est qui dans la saison 3 de « Locke and Key »

La troisième saison de « Locke et Key »qui comptera huit épisodes, sera présenté en première sur Netflix le mercredi 10 août 2022, et marquera la fin de l’histoire magique de Tyler, Kinsey et Bode, alors que les producteurs exécutifs Carlton Cuse et Meredith Averill disent que c’est suffisant pour livrer une conclusion satisfaisante.

« La troisième saison se concentre beaucoup plus sur la famille. Ils vont faire face à la plus grande menace qu’ils ont, à laquelle nous ayons encore dû faire face. Cela les rassemble vraiment d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant.”, Averill a avancé à Collider.

Bien sûr, Les acteurs Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Scott reviennent en tant que Tyler, Kinsey et Boderespectivement, dans la troisième saison de « Locke et Clé« , mais Quels autres acteurs reviennent dans les derniers chapitres de la série télévisée ? Netflix?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 4 DE « LOCKE AND KEY » ?

1. Connor Jessup est Tyler Locke

Tyler est l’aîné des enfants de Rendell et Nina Locke. Selon la description de Netflix, au début de la nouvelle saison, c’est « loin du Massachusetts, travaillant dans la construction dans le Montana, mais pas aussi émotionnellement détaché qu’il le voudrait. Retournera-t-il dans sa famille et dans le monde magique de Keyhouse ? Ou allez-vous vous en tenir à votre décision à la fin de la saison 2 d’oublier les clés et tout ce qui va avec ?”

Tyler et Kinsey regardent les souvenirs de leur oncle dans la saison 2 de « Locke and Key » (Photo : Netflix)

2. Emilia Jones est Kinsey Locke

Dans le troisième épisode de « Locke et Clé”, Kinsey prend sur elle de protéger son jeune frère Bode et agit comme un soutien émotionnel pour leur mère. « Entre aider sa famille, faire un deuxième film étudiant et combattre des démons, bien sûr, il a les mains pleines.”.

Emilia Jones joue Kinsey dans « Locke and Key » (Photo : Netflix)

3. Jackson Robert Scott est Bode Locke

Bode, le plus jeune des Locke, « il s’accroche au passé et aux souvenirs de son défunt père, tandis que le reste de sa famille semble passer à autre chose. Il se retrouve également en conflit avec un démon qui revient, cette fois d’un plan d’existence complètement différent.”.

Bobe et son ami Jamie regardent la maison de poupée dans la deuxième saison de « Locke and Key » (Photo : Netflix)

4. Darby Stanchfield est Nina Locke

Nina, la matriarche de la famille Locke, se souvient de la magie qui s’opère autour d’elle grâce à la clé de mémoire. « Grâce à cette transformation, elle peut pleinement se connecter avec ses enfants et participer à toutes les actions liées à la magie de la dernière saison.”.

Darby Stanchfield dans le rôle de Nina Locke dans « Locke et Key » (Photo : Netflix)

5. Aaron Ashmore est Duncan Locke

Duncan est le frère cadet de Rendell Locke et dans la troisième saison « célèbre son mariage avec son petit ami Brian, qui, bien sûr, se déroule sur le terrain de Keyhouse et implique pas mal de magie, à la fois littérale et figurative”.

Aaron Ashmore dans le rôle de Duncan Locke dans « Locke et Key » (Photo : Netflix)

6. Sherri Saum est Ellie Whedon

Ellie Whedon est l’amie d’enfance de Rendell Locke et l’une des premières gardiennes des clés. Sa connaissance de la magie de Keyhouse aide donc les enfants Locke à faire face aux maux qui les hantent.

Sherri Saum dans le rôle d’Ellie Whedon dans la saison 2 de « Locke and Key » (Photo : Netflix)

7. Brendan Hines dans le rôle de Jose Bennett

Josh Bennett a déménagé à Matheson en raison de ses relations ancestrales après le décès de sa femme et dans l’espoir de recommencer avec sa fille Jamie. « Nina rencontre Josh à la Matheson Academy, où il travaille comme professeur d’histoire. Les deux entrent dans une relation amoureuse, qu’ils ont mise en attente pour surmonter individuellement la douleur de perdre leurs conjoints respectifs. Vont-ils raviver l’étincelle dans la saison 3 ?”

Brendan Hines dans le rôle de Jose Bennet dans la saison 2 de « Locke and Key » (Photo : Netflix)

8. Kevin Durand est Frederick Gideon

Dans la dernière saison de « Locke et clé», le capitaine Frederick Gideon est un soldat britannique qui vivait dans le Massachusetts colonial et était possédé par un démon. « A la fin de la saison 2, le capitaine Gideon est ressuscité et cherche désormais les clés magiques de la famille Locke.”.