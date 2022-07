Qui est qui dans la saison 3 de « Control Z »

Ce mercredi 6 juillet, Netflix lance la troisième saison de « Contrôle Z ». On le sait, le retour de la série télévisée a été très attendu par ses followers, après la fin surprise de la deuxième saison Oui les révélations choquantes qui ont été connues.

La production a également charmé son public grâce à la moulagedirigé par l’actrice Ana Valéria Becerril. Dans ce nouvel opus de fiction, l’interprète reviendra avec son personnage Sofia. Comme elle, les acteurs Michael Ronda, Yankel Stevan, Ana Sofia Gatica et une grande partie des acteurs principaux reprennent leurs rôles. De plus, on sait que de nouvelles actrices, telles que Diana Carreirorejoignez le projet.

En ce sens, alors rencontrez les acteurs et personnages de la saison 3 de « Contrôle Z ». Renseignez-vous sur qui est qui dans la série Netflix.

QUI EST QUI DANS LA TROISIÈME SAISON DE « CONTROL Z » ?

1. Ana Valeria Becerril comme Sofia Herrera

Cette série de drame et d’intrigue a l’actrice Ana Valéria Becerril en tant que star principale du casting. Elle joue Sophie Herreraqui, sans aucun doute, cherchera à résoudre tous les mystères de cette nouvelle saison.

2. Michael Ronda comme Javier Williams

michael rond reviens comme Xavier Williams dans la serie. Le personnage incarné par l’acteur est présenté, dans les premières saisons, comme le fils d’un célèbre footballeur qui se lie d’amitié avec Sofia et tombe amoureux d’elle.

Javier Williams est l’un des personnages de la série Netflix « Control Z ». (Photo: Michael Ronda / Instagram)

3. Yankel Stevan comme Raul de Leon

yankele stevan interprète Raul Léon. Il est présenté comme un élève de l’école et l’un des protagonistes du principal triangle amoureux de la série.

Yankel Stevan dans le rôle de Raúl de León dans « Control Z » (Photo : Netflix)

4. Ana Sofia Gatica comme Claudia

Actrice Ana Sofia Gatica a rejoint le casting lors de la deuxième saison de « Control Z ». L’actrice mexicaine revient en tant que Claudie dans ce nouvel épisode. Elle entretient une relation très étroite avec Maria.

Ana Sofía Gatica est Claudia dans « Control Z » (Photo : Netflix)

5. Luis Curiel comme Luis Navarro

En cette saison, louis curiel reviens avec le personnage Louis Navarro, tout comme il l’a fait dans les deux premières saisons. C’était un étudiant artistique et timide harcelé par Gerry, Darío et Ernesto. Cependant, il a été aidé par Sofia et Javier.

Luis Curiel dans le rôle de Luis Navarro dans « Control Z ». (Photo : Netflix)

6. Diana Carreiro comme Dani

la célèbre actrice Diana Carreiroreconnue pour sa participation à « Rosario Tijeras 3″ et « Narcos 3″, jouera Dany. Jusqu’à présent, aucun autre détail sur son personnage n’est connu. Par conséquent, nous devons attendre la première de la production pour savoir si elle est une méchante ou une alliée de la saison.

Autres personnages de retour cette saison:

Samantha Acuna comme Alex

Macarena Garcia comme Natalia Alexander

Fiona Palomo comme Maria Alexander

Andrés Baida comme Pablo Garcia

Patricio Gallardo comme Gerardo ‘Gerry’ Granda

Ivan Aragon comme Dario

DE QUOI PARLE LA SAISON 3 DE « CONTROL Z » ?

La production reprend l’histoire 15 mois après la mort de Susana, qui est tombée du toit du bâtiment de l’école alors que les élèves se disputaient un sac d’argent. Ceci, après avoir appris que le hacker était Alex. À la mort du réalisateur, ils acceptent de garder le secret et de continuer comme si cela ne s’était pas produit.

Le corps réapparaît quelques jours plus tard, mais les autorités traitent l’affaire comme un suicide. Cependant, on découvre que les jeunes ont dissimulé le fait et maintenant ils ne s’arrêteront pas tant qu’ils ne connaîtront pas la vérité.

LA BANDE-ANNONCE « CONTROL Z » – SAISON 3

COMMENT VOIR LA TROISIÈME SAISON DE « CONTROL Z » ?

La troisième saison de « Contrôle Z» premières sur Netflix le mercredi 6 juillet. Tous les chapitres de cette livraison seront disponibles à partir de minuit dans la zone Pacifique des États-Unis. Vous pouvez profiter de la première de la nouvelle saison de la série mexicaine, créée par Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi et Miguel García Moreno, aux heures suivantes :