Qui est qui dans la saison 3 de « Barry »

La série « Barry” a gagné de nombreux fans à travers le monde, alors HBO Il continue de parier dessus et, pour l’instant, il a déjà produit 3 saisons qui ont remporté un certain succès, il est donc important d’en savoir un peu plus sur les personnages qui donnent vie à cette curieuse histoire.

Il convient de préciser que la plupart des acteurs et personnages présents dans la troisième saison sont à la base des éditions précédentes, il n’y aura donc pas beaucoup de confusion parmi les fidèles adeptes de l’histoire. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui veut devenir accro à l’intrigue, nous vous recommandons de continuer à lire cette note.

La série raconte l’actualité Barry Berkmannun vétéran militaire devenu tueur à gages, mais rêve de laisser ce passé derrière lui et de devenir ainsi un acteur de renom dans Hollywoodquelque peu hilarant, mais qui frise l’humour noir.

QUI EST QUI DANS « BARRY 3 » ?

Bill Hader est Barry Berkman/Barry Block

Tout en s’améliorant dans ses cours de théâtre, Barry Berckman continue d’échapper à la loi sous une double vie en raison du fait qu’il a commis des meurtres en utilisant ses compétences militaires évidentes.

Barry Berckman est le personnage principal de cette série (Photo : HBO)



Stephen Root dans le rôle de Monroe Fuches

Le personnage de Monroe Fuches est celui qui aide Barry dans sa mission de meurtrier et de criminel, donc, d’une certaine manière, on pourrait dire qu’il est son mentor dans ce domaine.

Monroe Fuches de « Barry » est interprété par l’acteur Stephen Root (Photo : HBO)

Sarah Goldberg est Sally Reed

Sally Reed est l’intérêt romantique de Barry. Tous deux se sont rencontrés dans une classe de théâtre et ont réussi à se lier sentimentalement malgré un début difficile.

Sarah Goldber a le rôle de Sally, l’amour de Barry (Photo : HBO)

Henry Winkler comme Gene Cousineau

Gene Cousineau est un professeur de théâtre qui découvre que Barry a tué son amante, la détective Janice Moss, ce qui cause quelques problèmes dans la série.

Gene Cousineau est le professeur de théâtre dans la série « Barry » (Photo : HBO)

Anthony Carrigan comme NoHo Hank

Il appartient à la mafia tchétchène de Los Angeles, qui au premier abord semble être quelqu’un de très naïf et pas du tout violent, mais il est très intelligent dans le calcul de ses actes.

NoHo Hank est l’une des clés de la série « Barry » (Photo : HBO)

COMBIEN DE CHAPITRES LA SÉRIE « BARRY » COMPORTE-T-ELLE ?

La Série « Barry » a fait ses débuts à la télévision le 25 mars 2018, avec une première saison de 8 épisodes. De même, la saison 2 avait également le même nombre d’épisodes. Alors que la troisième et récente saison maintient également cette tendance. En tout, « Barry » a 24 chapitres jusqu’en 2022.

SAISON 4 DE « BARRY »

officiellement, hbo max n’a pas encore confirmé que « Barry » aura une saison 4. Cependant, le même acteur projet de loi hader a été chargé de dire que ce qui suit chapitres Ils sont déjà avancés en termes d’écriture, donc une suite de la saison 3 serait donnée.

Cela a été raconté par l’acteur dans une interview avec The Hollywood Reporter. Il a expliqué qu’après avoir terminé les épisodes qui sont vus en avril, ils ont décidé d’avancer virtuellement avec ceux de la saison 4. L’influence de la nouvelle saison était telle qu’ils ont dû apporter des modifications à la troisième.

« Nous essayions de nous rapprocher de la réalité des choses. Arrivons-nous à l’honnêteté de ceci, l’honnêteté brutale de ceci ? Allons-nous trop loin ? Est-ce trop bête ? Est-ce trop dérangeant ? »étaient quelques questions qui ont été posées Hader dans l’écriture du « Barry » saison 4. PLUS DE DÉTAILS ICI.