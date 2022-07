Après six mois, le redémarrage de « Rebelde » lance sa deuxième saisonle mercredi 26 juillet 2022 à Netflixet promet de continuer avec le moment tendu qui a été vécu lors de la bataille des bandes et les drames de ses jeunes protagonistes : Jana Cohen, Luka Colucci, Andi, MJ, Dixón, Sebastián, Esteban et Emilia.

Comme on le voit dans la bande-annonce des prochains épisodes, la réalisatrice Celina Ferrer présente un nouveau responsable du programme d’excellence musicale qui valorise davantage le talent individuel, c’est-à-dire qu’il provoquera la séparation du groupe principal et plusieurs conflits entre les étudiants de l’EWS.

Jusqu’à présent, le retour d’acteurs tels qu’Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio et Jerónimo Cantillo. Ils sont rejoints par le chanteur mexicain Saak et Flavio Medina, mais qui est qui dans la deuxième saison de « Rebelle” ?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 2 DE « REBELDE » ?

1. Flavio Medina est Gus Bauman

L’acteur mexicain Flavio Medina sera en charge de jouer Gus Bauman, le nouveau directeur du programme d’excellence musicale EWS. Pour ce maître, la priorité est aux solistes, il promet donc de produire un EP pour le gagnant du concours et de le propulser vers la célébrité.

2. Saak est Okane

Joel Isaac Figueroa, mieux connu sous le nom de Saak, est un chanteur mexicain devenu populaire sur les plateformes numériques pour ses reprises de chansons en espagnol. Il interprétera donnera vie à Okane, un nouvel étudiant EWS qui sera impliqué avec Luka Colucci et Jana Cohen.

3. Mariané Carta est l’île

L’actrice mexicaine Mariané Carta rejoint également le casting de la deuxième saison de la série Netflix Quoi Isle, la stagiaire au bureau EWS et apparemment le nouvel amour d’Esteban.

