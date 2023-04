Qui est qui dans la saison 2 de « Pálpito »

Lorsque vous aimez quelqu’un, votre cœur ressent toujours la même chose même si vous changez de corps. C’est le point de départ de « Pressentiment »qui revient pour une deuxième saison pour continuer l’histoire de Camille et Simon. La série netflix apporte avec lui d’anciens personnages, mais aussi de nouveaux visages.

La saison 1 du programme créé par Leonardo Padrón a été créée le 20 avril 2022 et a été un succès sur la plateforme de streaming. Il a été joué pendant plus de 68 millions d’heures et est resté dans le Top 10 pendant plusieurs semaines.

Maintenant, ils reviennent avec une nouvelle saison et ici nous vous dirons qui compose le casting. Avant de continuer, regardez le bande-annonce de la saison 2 de « Pálpito ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGE DE « PÁLPITO » SAISON 2

1. Ana Lucia Dominguez comme Camila Duarte

Bien sûr, Ana Lucía Domínguez revient avec son rôle de Camila Duarte. Au cours de la saison précédente, elle a découvert ce que son mari Zacarías avait fait pour lui obtenir une greffe du cœur et c’est ce qui l’a amenée à rencontrer le partenaire de la femme qu’elle avait assassinée. Pour lui, a simulé sa propre mort pour s’échapperMais vous ne serez pas aussi en sécurité que vous le pensiez.

L’actrice colombienne est connue pour avoir donné vie à Libia Reyes et Ruth Uribe dans le feuilleton « Pasión de Gavilanes ». De même, il a joué « La Tuti » dans « Señora Acero ».

2. Michel Brown comme Simon Duque

Michel Brown a également fait partie de « Pasión de Gavilanes », où il a joué Franco Reyes, le frère de Libia, il est donc étrange de le voir être le intérêt amoureux du protagoniste de « Pálpito ». Son personnage, Simón Duque, cherche à être heureux avec Camila, mais il doit à nouveau affronter Zacarías.

Simón Duque tombera dans le piège de Zacarías Cienfuegos dans la saison 2 de « Pálpito » (Photo : Netflix)

3. Sebastián Martínez dans le rôle de Zacarías Cienfuegos

Sebastián Martínez a donné la vie à des innocents Rafael Méndez dans la telenovela « Jusqu’à ce que l’argent nous sépare »donc c’est tout un contraste à voir interpréter le méchant de « Pálpito », Zacarías Cienfuegos. Le mari de Camila a tué pour elle et prend la possession pour l’amour, alors il ne peut pas la laisser partir quand il découvre qu’elle est toujours en vie.

Zacarías Cienfuegos est le méchant de « Pálpito » (Photo : Netflix)

4. Margarita Muñoz comme Valeria Duque

Margarita Muñoz revient également dans son rôle de Valeria Duque, la femme de Simón qui elle a été kidnappée et assassinée par une organisation de trafic d’organes. Bien sûr, puisqu’elle est déjà morte, l’apparence du personnage sera due aux visions de Camila de posséder son cœur.

5. Laura Londono

Laura Londoño était la star de la nouvelle version de « Café con aroma de mujer ». Jusqu’au moment, son rôle n’a pas été détaillé dans « Palpite ».

Autres acteurs de la saison 2 de « Pálpito »: