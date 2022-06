Qui est qui dans la saison 2 de « Neighbourhood War »

La deuxième saison de « Guerra de voisins » sera diffusée le 17 juin 2022.

Qui remplacera Loreto Peralta dans la saison 2 de la série mexicaine Netflix ?

après quoi Que s’est-il passé à la fin de la première saison de « Guerres de voisins » (« The War Next-Door » en anglais), les fans de la comédie mexicaine créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana attendaient avec impatience une deuxième livraisonce qui a été confirmé par Netflix le 30 juillet 2021.

Cependant, les nouveaux chapitres, qui sortiront sur la plateforme de streaming populaire le 17 juin 2022, connaîtront de nombreux changements, notamment en ce qui concerne le casting précédemment dirigé par Ana Laïevska Oui vanessa bauch.

Précisément ce dernier ne reviendra pas en tant que Leonor dans la deuxième saison de « guerre des voisins», depuis qu’il a démissionné après la plainte pour travail et abus sexuels contre sa co-star, Pascacio López, qui jouait Genaro et ne reviendra pas non plus pour les nouveaux épisodes car il a été arrêté pour le crime de viol contre l’actrice Sarah Nichols. Les deux personnages ont été retirés de la série et, comme le révèlent le synopsis et la bande-annonce, ils sont morts dans un incendie.

Mais ce ne sont pas les seuls changements, Lorette Peralta Cela ne fait pas non plus partie du nouvel épisode, donc une autre actrice est chargée de donner vie à Crista. Alors, qui est qui dans la deuxième saison de la série mexicaine de Netflix?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 2 DE « NEIGHBORS WAR » ?

1. Ana Layevska est Silvia Espinoza

Dans la deuxième saison, Silvia se débarrasse de ses voisins ennuyeux, cependant, sa joie est de courte durée, puisque la famille Espinoza de los Montero déclare faillite et ils doivent déménager dans le quartier de López, ils sont donc à nouveau voisins.

« Le plus drôle, c’est que maintenant Silvia et toute sa famille doivent s’adapter à cette nouvelle situation, à ces nouvelles personnes, le personnage et la famille traversent beaucoup de choses, de la terreur au déni, à la dépression et enfin à une acceptation dans la vie qui Silvia comprend qu’elle doit unir ses forces pour aller de l’avant et que tout dans la vie n’est pas de l’argent et peut-être qu’elle comprend que les amis ne sont pas les amis qu’elle pensait être et connaît la valeur de l’amitié, c’est donc une situation qui est à nouveau très drôle« , avancement Ana Laïevska à Publimètre.

Silvia Espinoza (Ana Layevska) dans son nouveau quartier dans la deuxième saison de « La guerre des voisins » (Photo : Netflix)

2. Luz Aldan est Agustina Salcido

Luz Aldancomédienne et actrice mexicaine connue pour avoir participé à des séries telles que « La casa de las flores » et « Backdoor », est chargée de jouer la sœur de Leonor et le nouveau chef de la famille López, c’est-à-dire la nouvelle rivale de Silvia.

Ana Layevska a déclaré qu’Agustina « elle est identique à sa sœur en termes d’être stupide et rivale de ‘Silvia’, elles s’entendent tout aussi mal et la vérité est que Luz Aldán est une grande actrice. C’était incroyable d’avoir un autre type de réplique et de construire un autre type de chimie, c’était très enrichissant”.

Agustina Salcido (Luz Aldán) entourée de sa famille après la mort de sa sœur dans « La guerre du voisin 2 » (Photo : Netflix)

3. Estefania Coppola est Crista

Stéphanie Coppola, connue pour avoir joué Isabel Alvarado Arteaga dans la série « Prisonnier n°1 », assume le rôle de Crista dans la deuxième saison de « La guerre des voisins ». Dans les premiers épisodes, Loreto Peralta jouait un adolescent souffrant de troubles alimentaires et de problèmes d’alcool.

Estefania Coppola remplacera Loreto Peralta dans le rôle de Crista dans « War of Neighbours 2 » (Photo : Estefania Coppola/ Instagram)

Ce sont les acteurs qui complètent le casting de la deuxième saison de « guerre des voisins” :