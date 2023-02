Qui est qui dans « La fille et le cosmonaute », la nouvelle série polonaise de Netflix

Imaginez si une fusion était faite entre « Interstellar », « Top Gun » et « Crépuscule », se traduirait par « La fille et le cosmonaute » (« Dziewczyna i kosmonauta » dans sa langue d’origine). Est-ce bon ou mauvais ? Eh bien le nouvelle série Netflix promet de combiner des éléments de science-fiction, des scènes d’action passionnantes et un triangle amoureux captivant.

La production polonaise a été réalisé par Bartek Prokopowicz (« Pretend Boyfriend »), tandis que le scénario a été écrit par Agata Malesińska (« Dans les profondeurs de la forêt »).

L’histoire se déroulera sur deux lignes temporelles : 2022 et 2052. La romance entre les protagonistes est interrompue par un événement étrange dans l’espace, mais le retour de l’un des hommes va tout bouleverser.

« La fille et le cosmonaute » se compose de six épisodes et sera présenté en première sur Netflix le 17 février 2023.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce de « La fille et le cosmonaute ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA FILLE ET LE COSMONAUTE »

1. Vanessa Aleksander en tant que version plus jeune de Marta

Vanessa Aleksander joue la version plus jeune de Marta, la protagoniste de « La fille et le cosmonaute », qui aura Niko et Bogdan comme prétendants, qui se disputent son amour. Aleksander a fait partie de « Hater » (2020), « Krucjata » (2022) et « The Office PL » (2021).

2. Magdalena Cielecka comme l’ancienne version de Marta

Magdalena Cielecka donne vie à l’ancienne version de Marta, dans la chronologie 30 ans après le voyage spatial. Niko n’étant pas revenu de la traversée, il a décidé d’opter pour Bogdan. Cependant, tout n’était pas comme il le pensait. L’actrice est connue pour sa participation à des productions polonaises telles que « Pokuszenie » (1995), « Zakochani » (2000) et « Wenecja » (2010).

Vanessa Aleksander et Magdalena Cielecka donnent vie à Marta à différentes étapes de sa vie dans « La fille et le cosmonaute » (Photo : Netflix)

3. Jędrzej Hycnar comme Niko

Niko fait partie des jeunes qui font partie du triangle amoureux de cette série. Après avoir voyagé dans l’espace, quelque chose ne va pas. D’une manière ou d’une autre, il parvient à revenir sur Terre 30 ans plus tard, mais son apparence est comme lorsqu’il a décollé en premier lieu. Hycnar est connu pour avoir joué dans « Wataha » (2014) et « Ludzie i bogowie » (2020).

4. Jakub Sasak en tant que jeune version de Bogdan

Jakub Sasak joue la version jeune de Bogdan, un autre des pilotes de F-16 qui rivalisent pour l’amour de Marta et pour voyager dans l’espace. Bien que Niko réussisse à gagner professionnellement, il finit par former une vie avec le protagoniste. L’acteur a fait partie de « Al viento » (2022), « Papiery na szczescie » (2021) et « Cuervo. Murmures dans le noir » (2018).

5. Andrzej Chyra comme l’ancienne version de Bogdan

Andrzej Chyra joue la version de Bogdan 30 ans après le voyage de Niko. Pendant ce temps, il a formé une vie avec Marta, mais le retour de son ex-compagne va tout changer. Chyra est connu pour sa participation à des titres tels que « Tu aimeras ton voisin » (2013), « Wszyscy jestesmy Chrystusami » (2006) et « Le collectionneur » (2005).

Jakub Sasak et Andrzej Chyra jouent deux versions de Bogdan dans « La fille et le cosmonaute » (Photo : Netflix)

Autres personnages et acteurs de « La Fille et le Cosmonaute »: