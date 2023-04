Qui est qui dans La Diplomática : distribution de la série Netflix

NETFLIX

Keri Russell joue dans la nouvelle série politique qui frappe Netflix. Rencontrez les acteurs qui l’accompagnent au casting.

©NetflixLa Diplomática a déjà eu son lancement sur la plateforme de streaming.

Avec seulement 24 heures dans le catalogue de Netflixla nouvelle fiction de keri russell mène déjà les tendances de la plateforme de streaming. Il s’agit de la diplomatieune série politique de 8 épisodes qui présente la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni qui, en pleine crise internationale, tente de concilier son travail avec son mariage compliqué avec une personnalité politique. Connu qui sont les acteurs qui dirigent le casting.

+ The Diplomat : casting de la série Netflix

-Keri Russell comme Kate Wyler

Dans le nouveau hit de Netflix, Keri Russel pièces Kate Wyller, un diplomate américain qui a travaillé dans des régions déchirées par la guerre. Bien qu’elle ait prévu un voyage à Kaboul pour sa prochaine mission, elle est finalement sollicitée par le président pour occuper le poste d’ambassadrice au Royaume-Uni. En plus de cette série, l’actrice a travaillé dans des productions telles que Star Wars Épisode IX : L’Ascension de Skywalker, Ours Cocaïne et Serveuse.

-Rufus Sewell est Hal Wyler

L’un des grands défis de Kate est son mariage tumultueux avec Hal Wyler. Ce personnage interprété par Rufus Sewell il est présenté comme un mari charismatique et un diplomate légendaire. C’est qu’il a négocié la fin de plus d’une guerre, mais il s’est aussi fait de nombreux ennemis tout au long de sa carrière. L’acteur a participé à des strips tels que Kaléidoscope, La Merveilleuse Mme Maisel et L’illusioniste.

-David Gyasi est Austin Dennison

Un autre des personnages les plus importants de la diplomatie est austin denison. personnifié par david gyasi, est le ministre britannique des Affaires étrangères auprès du Premier ministre Trowbridge. Afin de contrôler son chef de gouvernement, il devient l’allié de Kate. En plus de la série Netflix, l’interprète faisait partie de Interstellaire, The Sandman, Carnival Row et Half Bad: Le fils bâtard et le diable Samet.

– Ato Essandoh dans le rôle de Stuart Hayford

Ato Essandô a été choisi pour jouer Stuart Hayford, chef de mission adjoint de Kate à l’ambassade des États-Unis à Londres. Ainsi, il la guide dans chacune de ses décisions diplomatiques et lui fournit des informations sur la Maison Blanche. Auparavant, il a agi dans des projets tels que Chicago Med, primaire, Garden State et Jason Bourne.

Le casting de la diplomatie sur Netflix est complété par les performances de :

– Ali Ahn dans le rôle d’Eidra Park

Rory Kinnear dans le rôle de Nicol Trowbridge

– Nana Mensah dans le rôle de Billie Appiah

– Miguel Sandoval est Miguel Ganon

-Michael McKean est le président Rayburn

Celia Imrie dans le rôle de Margaret « Meg » Roylin

– T’nia Miller est Cecilia Dennison

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?