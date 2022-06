Qui est qui dans « Ils ne me connaissent pas », la série britannique de Netflix

Ils ne me connaissent pas est basé sur le roman policier du même nom de 2017 d’Imran Mahmood.

Les quatre épisodes de « You Don’t Know Me » arriveront sur Netflix le 17 juin 2022.

« Ils ne me connaissent pas » (« Vous ne me connaissez pas » dans sa langue d’origine) est un Série télé britannique Netflix qui raconte l’histoire de Hero, un jeune homme accusé de meurtre qui, malgré toutes les preuves contre lui semble le condamner, décide de dire sa vérité d’une manière extraordinaire.

Les quatre chapitres de la fiction basés sur le roman policier du même nom de 2017 d’Imran Mahmood ont été créés à l’origine en Bbc Unle 5 décembre 2021, mais arrivera à Netflix seulement le 17 juin 2022.

Samuel Adewunmi est le protagoniste deils ne me connaissent pas», tandis que les acteurs Sophie Wilde, Bukky Bakray, Roger Jean Nsengiyumva, Yetunde Oduwole, Tuwaine Barrett et Nicholas Khan complètent le casting, mais qui est qui dans la série britannique ?

QUI EST QUI DANS « ILS NE ME CONNAISSENT PAS » ?

1. Samuel Adewunmi est le héros

Hero est un homme accusé de meurtre qui prétend être innocent. Dans une tentative désespérée de convaincre le jury qu’il a été condamné à tort, il racontera comment sa vie s’est effondrée lorsqu’il est tombé amoureux d’une fille nommée Kyra.

Dans une interview avec le Bbc, Samuel Adewunmi indiqué que « il y a certains événements qui se produisent qui font que Hero devient l’homme de la famille, le soutien de famille, le pourvoyeur, un guide pour sa sœur cadette en termes de figure masculine à admirer ou à demander des conseils. C’est une épaule sur laquelle pleurer ou une épaule sur laquelle s’appuyer, mais au fur et à mesure que l’histoire progresse, Hero cherche de plus en plus son soutien.”.

Aussi, en dialogue avec Whattowatch.com, l’acteur de 28 ans a commenté que Hero « il essaie de s’entendre et de vivre une vie assez simple, mais finit par être entraîné dans un monde auquel il ne s’attendait pas. Nous ne savons pas s’il dit la vérité ou non, donc d’une certaine manière, le public est le treizième jury.”.

Hero (Samuel Adewunmi) surveillé par Kyra dans un bus dans « Ils ne me connaissent pas » (Photo : BBC)

2. Sophie Wilde comme Kyra

Sophie Wilde, qui jouera dans le film « The Portable Door », joue Kyra, « une personne qui a eu une vie très dure et qui a grandi dans un environnement assez difficile, et cela a eu un impact sur elle et sur son comportement. Cela l’a forcée à devenir assez introvertie à bien des égards.”, comme décrit par l’actrice australienne.

Kyra (Sophie Wilde) avec Hero dans « Ils ne me connaissent pas » (Photo : BBC)

3. Bukky Bakray est béni

Bukky Bakray, le protagoniste de « Rocks » de Netflix, est chargé de donner vie à Bless, la sœur cadette de Hero et confidente de Kyra. Selon la description de la jeune actrice, c’est quelqu’un qui n’est pas très bavard »mais très attentif » et que « absorbe l’énergie qui l’entoure”.

« Comme ils ne sont Bless et Hero que depuis si longtemps, les mauvaises choses qui arrivent à Hero l’affectent vraiment parce qu’ils sont tellement connectés.», a-t-il ajouté au média précité.

Bukky Bakray dans le rôle de Bless dans « Ils ne me connaissent pas » (Photo : BBC)

4. Roger Nsengiyumva comme Jamil

Dans « ils ne me connaissent pas», Roger Nsengiyumva joue Jamil, qui est assassiné et est au centre de l’affaire judiciaire. Le scénariste Tom Edge a avoué que dans Jamil «nous voyons cette complexité, ce désir de garder ses options ouvertes et d’aller plus vite que le monde ne le permet peut-être, et d’être un bon fils pour ses parents et de maintenir leur respect et d’essayer de trouver son chemin à travers cela”.

« Nous voyons aussi l’arrogance d’imaginer que vous pouvez prendre les décisions qu’il prend et en sortir indemne, et c’est aussi l’expérience d’Imran lorsqu’il voit des gens au tribunal. Ils ne s’en sont pas tirés, même s’ils marchent librement« , il ajouta.

Roger Nsengiyumva dans le rôle de Jamil dans « Ils ne me connaissent pas » (Photo : BBC)

5. Yetunde Oduwole est Adebi

L’actrice de 46 ans Yetunde Oduwole est chargée de jouer Abebi, une mère célibataire qui entretient une relation étroite avec son fils Hero, mais pas si proche avec sa fille Bless.