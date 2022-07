Qui est qui dans « House of the Dragon », la série préquelle de « Game of Thrones »

Basé sur « Fire & Blood » de George RR Martin, « House of the Dragon » est une série HBO Max qui se déroule 200 ans avant les événements de « Game of Thrones » et raconte l’histoire de la maison Targaryen. La première saison comptera 10 épisodes et sera diffusée le 21 août 2022.

Le tournage de la fiction co-créée par Martin et Ryan Condal a commencé en mars 2021 et s’est terminé en février 2022. Miguel Sapochnik et Condal sont les showrunners, et avec Martin, Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis et Ron Schmidt sont en charge de la production exécutive.

Tandis qu’Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Matt Smith, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno et Fabien Frankel jouent dans « Maison du Dragon”. Mais Qui est qui dans le spin-off de « Game of Thrones » ? Quels acteurs complètent le casting ? Série HBO Max?

QUI EST QUI DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

1. Emma D’Arcy est Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen est la fille aînée du roi Viserys I Targaryen et de sa première épouse Aemma Arryn. La princesse est une chevaucheuse de dragons et possède de nombreuses qualités, mais elle n’est pas née homme, ce qui complique son ascension vers le trône de fer.

Alors qu’Emma D’Arcy jouera la version adulte de Rhaenyra Targaryen, Milly Alcock jouera la version jeune de la princesse.

Emma D’Arcy en version adulte de Rhaenyra Targaryen dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

2. Matt Smith est le démon Targaryen

Selon la description de HBO Max, Daemon Targaryen est le frère cadet de Viserys I., et guerrier hors pair et cavalier de dragons. De plus, il possède le vrai sang du dragon. Mais on dit qu’à chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce.

Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

3. Paddy Considine comme Viserys I Targaryen

Viserys I Targaryen est le Roi des Sept Royaumes et a été choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au sein du Grand Conseil de Harrenhal. Il s’agit d’un homme chaleureux, gentil et décent, qui ne veut que perpétuer l’héritage de son grand-père, « Mais comme nous l’avons appris de Game of Thrones, les bons hommes ne font pas nécessairement de grands rois.”.

Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys I Targaryen dans « House of the Dragon » (Photo : HBO Max)

4. Eve Best est Rhaenys Targaryens

La princesse Rhaenys Targaryen est la cousine du roi Viserys I et l’épouse de Lord Corlys Velaryon. « La reine qui n’a jamais été » a été exclue comme héritière du trône par le Grand Conseil parce que le royaume favorisait son cousin, Viserys, simplement parce qu’il était un homme.

Eve Best dans le rôle de Rhaenys Targaryen dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

5. Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower

Dans « Maison du Dragon», Rhys Ifans incarne Otto Hightower, le père de la reine Alicent et de la Main du roi. Il sert fidèlement Viserys I, c’est pourquoi il considère que la plus grande menace pour le royaume est le démon Targaryen.

Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

6. Olivia Cooke comme Alicent Hightower

La reine Alicent Hightower est la fille de la fille d’Otto Hightower et la deuxième épouse de Viserys I. Considérée comme la plus belle femme des Sept Royaumes, Alicente a été élevée dans le donjon rouge, proche du roi et de son entourage, possède donc un vif intérêt politique. perspicacité.

Olivia Cooke dans le rôle de la reine Alicent Hightower dans « La maison du dragon » (Photo : HBO Max)

7. Steve Toussaint est Corlys Velaryon

Lord Corlys Velaryon est le seigneur des marées et le mari de la princesse Rhaenys Targaryen. Connu sous le nom de « The Sea Serpent », il est l’aventurier nautique le plus célèbre de l’histoire de Westeros, il est plus riche que les Lannister et possède la plus grande armée du monde.

Steve Touissanten dans le rôle de Corlys Velaryon dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

8. Fabien Frankel comme Criston Cole

Le Lord Commander of the Kingsguard of Viserys I est d’origine dornienne et est le fils commun de l’intendant du Lord of Blackhaven. « Il n’a aucun droit à la terre ou aux titres ; tout ce qu’il a en son nom, c’est son honneur et son habileté surnaturelle avec une épée.

Fabien Frankel dans le rôle de Ser Criston Cole dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

9. Sonoya Mizuno comme Mysaria

Mysaria est arrivée à Westeros sans rien et a vendu plus de fois qu’elle ne s’en souvient, mais sa chance a tourné lorsqu’elle est devenue l’alliée la plus fiable du prince Daemon Targaryen.

Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « House of the Dragon »: