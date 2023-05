Qui est qui dans « Heartstopper » Saison 2

Coup de cœur C’était une proposition tendre et avec un ton très différent des autres productions Netflix telles que « Éducation sexuelle ». L’histoire basée sur le roman graphique d’Alice Oseman reviendra avec un saison 2pour continuer la romance entre Charlie et Nick, mais aussi avec de nouveaux visages.

Encore une fois, le programme sera composé de 8 épisodesqui développera la relation des protagonistes, mais aussi leurs amis comme Tara et Darcy, et Tao et Elle.

De plus, il y aura un voyage scolaire à Paris et une soirée de remise des diplômes qui approche à grands pas, le cadre idéal pour des scènes romantiques.

« Heartstopper » est prévu pour première le 3 août 2023 sur la plateforme Netflix. Le casting de la première saison reviendra dans la série, mais nous rencontrerons également de nouveaux personnages comme davantage de membres de la famille de Nick et des amis d’Elle.

Regardez l’évolution ici saison 2 de « Heartstopper ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « HEARTSTOPPER »

1. Joe Locke comme Charlie Spring

Joe Locke revient en tant que Charlie Spring dans la deuxième saison de « Heartstopper ». Contrairement au premier opus, le personnage aura beaucoup plus de liberté pour être qui il est, puisque sa relation avec Nick est différente de celle qu’il avait avec Ben.

« Charlie entreprend plus de voyages cette saison. Son histoire est un peu plus mature. » dit l’acteur à TUDUM. En plus de la série Netflix, il fera partie du casting de « Agatha : Coven of Chaos » qui est en enregistrements.

2. Kit Connor dans le rôle de Nick Nelson

La dernière fois que nous avons vu Nick Nelson, il a avoué à sa mère qu’il aimait les garçons et elle l’a accueilli à bras ouverts. Cela lui a enlevé beaucoup de poids et maintenant elle peut profiter de sa relation avec Charlie sans trop de soucis.

Kit Connor a participé à des titres tels que « Rocketman », « Little Joe » et « Rocket’s Island ».

Charlie et Nick lors du voyage scolaire à Paris dans la saison 2 de « Heartstopper » (Photo : Teddy Cavendish/Netflix)

3. Leila Khan dans le rôle de Sahar Zahid

Sahar Zahid est l’un des nouveaux personnages de la saison 2 de « Heartstopper ». Selon TUDUM, elle serait étudiante à Higgs, l’école pour femmes où Elle étudie. De plus, c’est le premier travail de Leila Khan en tant qu’actrice.

« J’ai terminé mon premier travail d’actrice. Fou. Officiellement époustouflé. Je serai toujours reconnaissant envers toutes les personnes talentueuses que j’ai eu la chance de connaître et de travailler avec. Je ne peux qu’espérer qu’une partie de sa sagesse et de ses connaissances a déteint sur moi.», a-t-il écrit dans un post sur son compte Instagram.

Leila Khan jouera Sahar Zahid dans la saison 2 de « Heartstopper » (Photo : Leila Khan/Instagram)

4. Bel Priestley comme Naomi

Naomi est également un nouveau visage de la série Netflix et est un nouvel ami qu’Elle aura dans la saison 2. Bien que peu de détails aient été donnés à son sujet, Bel Priestley est une influenceuse trans, nous pouvons donc supposer que cela se connectera avec le personnage de Yasmin Finney faisant partie de la communauté LGBTQI+.

Bel Priestley joue Naomi dans la saison 2 de « Heartstopper » (Photo : Netflix)

5. Yasmin Finney comme Elle Argent

Yasmin Finney revient en tant qu’Elle Argent, l’amie de Charlie et Tao qui a été transférée à l’école de Higgs lors de la première saison et a dû se faire de nouveaux amis. Dans cet épisode, il devra découvrir s’il peut être plus que de simples amis avec Tao.

Dans la saison 2 de « Heartstopper », Tao (Will Gao) et Elle (Yasmin Finney) iront au cinéma (Photo : Netflix)

6. Ash Self en tant que Félix

Félix est un autre des nouveaux amis qu’Elle se fera dans cette deuxième saison. Ash Self est un acteur et comédien britannique. Il est également un homme trans et est activement impliqué dans la communauté.

Ash Self incarnera Felix dans la saison 2 de « Heartstopper » (Photo : Ash Self / Instagram)

Autres membres de la distribution de la saison 2 de « Heartstopper »: