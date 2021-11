Qui est qui dans Eternals, le prochain film Marvel

Les studios Marvel a de bonnes nouvelles: cette semaine, il reviendra en salles avec la première de Éternels, le prochain film réalisé par l’acteur oscarisé Chloé Zhao. Avec un casting très prestigieux, ils raconteront l’histoire d’une race immortelle de héros d’élite qui ont vécu secrètement sur Terre pendant des années pour protéger et former des civilisations, et sont maintenant obligés de sortir de l’ombre pour rencontrer et affronter le plus vieil ennemi de l’Homme. : les Déviants. Rencontrez chacun des personnages!

+ Qui est qui dans Eternals ?

10. Richard Madden dans le rôle d’Ikaris

L’acteur britannique, qui a excellé avec ses performances dans des séries telles que Game of Thrones et Garde du corps, vient dans l’univers cinématographique Marvel pour donner vie à Ikaris. Il est l’Éternel le plus puissant, qui fonctionne comme un chef tactique. De plus, il a un pouvoir de force incroyable, est capable de voler et a la capacité de projeter des rayons d’énergie cosmique intense avec ses yeux. Lorsque les Déviants reviennent après des siècles, c’est lui qui dirige la tâche de rassembler les Éternels dispersés à travers le monde pour affronter et arrêter cette nouvelle menace.

9. Gemma Chan est Sersi

Conquis en Animaux fantastiques, Asiatiques riches et fous, Sherlock et Humains. Maintenant, Gemma Chan revient dans l’univers cinématographique Marvel pour se faire passer pour Sersi. Certains ne s’en souviennent pas, mais cette même actrice était Minn-Erva au Capitaine Marvel en 2019. Cette fois, ce sera un Éternel qui a la capacité de manipuler la matière, en changeant la composition de tout matériau non sensible qu’il touche. Elle est amoureuse d’Ikaris depuis des siècles et l’aide à recruter les Éternels pour une dernière mission.

8. Salma Hayek est Ajak

L’actrice et femme d’affaires mexicaine, l’une des rares actrices latino-américaines nominées pour un Oscar, jouera Ajak. Qui c’est celle la? Le chef est le chef spirituel des Éternels, dont la sagesse les a guidés depuis qu’ils sont venus sur Terre depuis leur planète natale pour défendre l’humanité contre les Déviants et aider les humains à progresser vers la civilisation moderne d’aujourd’hui. Il est capable de les guérir tous et sa race, en plus de pouvoir communiquer avec les Célestes, d’autres êtres cosmiques.

7. Angelina Jolie dans le rôle de Thena

Le nom le plus connu du film est celui de Angelina Jolie, Propriétaire de deux Oscars et trois Golden Globes pour son travail depuis de nombreuses années. Il a rejoint la franchise pour jouer Puis un, un guerrier féroce qui est plus à l’aise au combat que partout ailleurs. Il a la capacité d’utiliser l’énergie cosmique pour façonner n’importe quelle arme de poing à laquelle il peut penser.

6. Don Lee est Gilgamesh

Ma Dong-seok, mieux connu comme Don lee, rejoint l’univers cinématographique Marvel dans la peau de Gilgamesh. Ainsi, l’acteur sud-coréen représentera le plus fort des Éternels et le plus fidèle compagnon de Thena. Capable de projeter un puissant exosquelette d’énergie cosmique, c’est un guerrier féroce qui est devenu légendaire pour ses combats avec les Deviants à travers l’histoire.

5. Lia McHugh est Sprite

Il n’a que 15 ans et a déjà participé à Totem, dans le noir, la loge et Oiseau chanteur. C’est comme ca Lia mchugh, la jeune comédienne qui jouera le rôle de Lutin. Cet Eternal semble être une fille de 12 ans qui a la capacité de créer des illusions très réalistes. Son amitié avec Sersi cache une grande tristesse car l’humanité la traite comme une enfant depuis des siècles. Mais Sprite est beaucoup plus fort et plus intelligent qu’il n’y paraît, ce qui sera utile lorsque les Eternals feront face au nouveau danger posé par les Deviants.

4. Brian Tyree Henry dans le rôle de Phastos

Si vous avez vu Atlanta ou C’est nous, sûrement le visage de Brian Tyree Henry vous semble familier. Mais c’est déjà du passé, car cette semaine, il fera ses débuts dans le MCU à Eternals en tant que Phastos, qui a le pouvoir d’inventer et est capable de créer tout ce qu’il peut imaginer, tant qu’il a suffisamment de matière première à sa disposition. Au fil des siècles, Phastos a contribué à propulser l’humanité vers la technologie, gardant toujours son génie caché dans l’ombre.

3. Kumail Nanjiani est Kingo

acteur pakistanais qui faisait partie de Silicon Valley et a été nominé pour un Oscar pour le film Le grand malade, sera l’un des Éternels. Kumail NanjianJe jouerai Kingo, qui peut émettre des projectiles d’énergie cosmique de ses mains. Mais en plus, c’est une célèbre star de Bollywood qui doit quitter sa vie de richesse et de célébrité pour aider les Eternals à repousser la nouvelle attaque des Deviants.

2. Lauren Riddlof est Makkari

L’un des personnages les plus prometteurs est celui de Makkari, chargé de lauren riddlof, qui deviendra le premier super-héros sourd de l’univers cinématographique Marvel. Elle est la femme la plus rapide de l’univers, elle utilise sa supervitesse cosmique pour rechercher des planètes pour les Éternels. Il a exploré chaque centimètre carré de la Terre et ses connaissances seront essentielles pour aider à sauver la planète.

1. Barry Keoghan est Druig

Barry Keoghan donnera vie à Druig, un éternel qui peut utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des humains. Son personnage va déclencher une polémique importante dans le film : il s’est séparé du reste du groupe parce qu’il n’est pas d’accord sur la façon dont ils ont interagi avec l’humanité à travers les siècles. Distant et puissant, il est souvent difficile de déterminer s’il est ami ou ennemi.

