Qui est qui dans « Elite » Saison 5

La cinquième saison de « Élite» s’ouvre le vendredi 8 avril 2022 et après la terrible fête du Nouvel An, le secret de la mort d’Armando menace de briser la romance de Samuel et Ari. Pendant ce temps, Rebeca est au milieu d’une phase de découverte de soi et Omar tente de surmonter l’absence d’Ander.

D’autre part, Phillipe répondra à l’accusation d’abus sexuel, Patrick subira des attaques de rage constantes, Benjamín cherchera à se venger, Mencia sera à l’honneur pour son passé avec Armando et Samuel et Rebeca ne pourront pas supporter leur pacte de silence et qui entraînera des conséquences inimaginables.

Omar Ayuso (Omar), Itzán Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana), Pol Granch (Philippe), Martina Cariddi (Mencía), Carla Díaz (Ari) et Manu Ríos (Patrick) sont les acteurs qui reviennent pour la cinquième saison de « Élite”.

Ils sont rejoints par l’actrice argentine Valentina Zenerel’acteur brésilien André Lamoglia et l’acteur français Adam Nourou, mais qui est qui dans le nouvel opus de la série espagnole de Netflix?

QUI EST QUI DANS LA SAISON 5 DE « ELITE » ?

1. Valentina Zenere est Isadora

Valentina Zenereactrice, chanteuse et mannequin connue principalement pour avoir interprété Alai Morales dans la série Cris Morena « Casi Ángeles » et Ámbar Smith dans la série Disney « Soy Luna », jouera Isadora dans la cinquième saison de «Élite”. Pour l’instant, elle est connue pour être une star Instagram choyée et est décrite comme la « nouvelle impératrice ».

Valentina Zenere dans le rôle d’Isadora dans la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

2. André Lamoglia est Ivan

Bien qu’Ivan ne soit connu que pour être le fils du footballeur le plus célèbre du monde, André Lamoglia On sait qu’il est un acteur brésilien, connu pour jouer Rafael Smor dans la série « Juacas » de Disney Channel Brésil et Luan dans la série « Bia » de Disney Channel Amérique latine.

André Lamoglia dans le rôle d’Iván dans la cinquième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

3. Adam Nourou comme Bilal

Alors que Bilal est un garçon mystérieux auquel personne ne s’attend, adam norou est un acteur français, surtout connu pour son rôle principal dans « Adú », un film dramatique espagnol de 2020 réalisé par Salvador Calvo, avec Luis Tosar, Álvaro Cervantes, Anna Castillo et Moustapha Oumarou. En 2021, il remporte le Goya du meilleur acteur de révélation.