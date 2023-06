Qui est qui dans Culpa Mía : distribution du film Prime Video

in

Première vidéo

Le film espagnol basé sur la trilogie Mercedes Ron est désormais disponible sur Prime Video. Rencontrez ses acteurs ici.



© Prime VidéoNicole Wallace et Gabriel Guevara jouent dans Ma culpabilité.

Après une longue attente, enfin Ma faute a été ajouté au catalogue de Première vidéo. Le film espagnol fonctionne comme une adaptation de la trilogie à succès coupable posté par mercedes ron. Sous le scénario et la direction de Dimanche Gonzalezla fiction est devenue en quelques heures la plus vue sur la plateforme de streaming. Qui dirige cet événement ?

+ Ma faute : Prime Video Movie Cast

–Nicole Wallace comme Noé

L’élu pour donner vie à Noé est Nicole Wallace. C’est une jeune fille de 17 ans qui se considère fière et indépendante. C’est pourquoi lorsqu’elle doit quitter sa ville, son petit ami et ses amis derrière elle, sa vie prend un tournant important. Sa mère a épousé un homme riche qui vit dans un manoir luxueux et elle hésite à vivre avec son nouveau demi-frère Nick.

–Gabriel Guevara est Nick

pseudole nouveau demi-frère de Noah, est joué par gabriel guevara. Bien qu’il ressemble à un fils modèle, la vérité est qu’il cache une forte personnalité et une vie de combats, de jeux de hasard et de courses de voitures illégales. Leur présent tumultueux devra faire face au passé tumultueux de Noah et ils vivront un amour interdit de pure passion.

– Marta Hazas dans le rôle de Rafaella

Martha Hazas est chargé d’incarner Raphaëlla. Elle est la mère de Noah et la nouvelle épouse de William Leister, elle va donc forcer sa fille à emménager dans une nouvelle et imposante demeure. Ce n’est pas la première fois pour l’actrice sur la plateforme de streaming, puisqu’elle a participé au succès de petites coïncidences. De plus, elle est reconnue pour son travail dans des séries telles que Embarquement et velours.

– Iván Sánchez dans le rôle de William Leister

Nick et Noah ne sont pas le seul couple Ma faute, mais il y a aussi leurs parents, dont l’idylle sera le coup d’envoi de l’irrésistible attirance des jeunes. Dans ce cas, tout commence par william lesterle père de Nick et le nouveau mari de Rafaella joué par ivan sanchez. Il s’agit d’un homme riche et propriétaire du manoir dans lequel se déroule l’histoire. Il a également participé à petites coïncidences -également de Prime Video- ainsi que des fictions de la stature de Reine du Sud.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?