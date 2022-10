Qui est qui dans « Contigo capitan », la série Netflix sur Paolo Guerrero

« Avec vous capitaine » est un Série biographique péruvienne Netflix qui raconte l’histoire du footballeur Paolo Guerrero, lors de la bataille juridique qu’il a dû affronter avec l’Association mondiale antidopage (AMA) lorsqu’il a été disqualifié pour participer à la Coupe du monde de Russie 2018 après avoir échoué à un test antidopage.

Le tournage de la fiction réalisée par Javier Fuentes-León et Daniel Vega Vidal a commencé en novembre 2021 et s’est terminé début 2022. Pour atteindre un plus grand réalisme, il a été enregistré au Pérou, au Brésil, en Argentine et en Suisse, plus précisément dans les villes de Lima, Rio de Janeiro, Buenos Aires et Lucerne.

Nico Ponce est le protagoniste de « avec toi capitaine”, tandis qu’Irene Eyzaguirre, Adán Chumbipuma, Emilram Cossí, Jaime Willis et Rodrigo Palacios sont quelques-uns des acteurs qui complètent le casting. Mais qui est qui dans la première série Netflix péruvienne?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « CONTIGO CAPITÁN »

1. Nico Ponce comme Paolo Guerrero

L’acteur et auteur-compositeur-interprète péruvien Nico Ponce est en charge de l’interprétation Paolo Guerrerole footballeur qui, après avoir été contrôlé positif lors d’un contrôle antidopage, a été suspendu et empêché de jouer lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Nico Ponce dans le rôle de Paolo Guerrero dans la série « With you Captain » (Photo : Netflix)

2. Irene Eyzaguirre comme Petronila Gonzales

Irene Eyzaguirre, qui a participé à des feuilletons tels que « Los de Arriba y los de Abajo », « Milagros », « Viento y arena » et « María de los Ángeles », donne vie à Petronila Gonzales, la mère de Paolo Guerrero. Doña Peta soutient son fils tout au long de sa carrière de footballeur, en particulier lorsqu’il a été contraint de traiter avec l’AMA.

Irene Eyzaguirre dans le rôle de Petronila Gonzales dans la série péruvienne « Contigo Capitán » (Photo : Netflix)

3. Adam Chumbipuma dans le rôle de Christian Cueva

Adán Chumbipuma est chargé d’incarner Christian Cueva dans « avec toi capitaine”. Cueva a été confirmé dans la liste des 23 joueurs qui participeront à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Adán Chumbipuma dans le rôle de Christian Cueva dans la série péruvienne « Contigo Capitán » (Photo : Adán Chumbipuma/ Instagram)

4. Emilram Cossio comme Edwin Oviedo

Emilram Cossío , acteur et comédien de cinéma, de théâtre et de télévision péruvien, joue Edwin Oviedo, un entraîneur de football et homme d’affaires péruvien. Il était président de la Fédération péruvienne de football (FPF) lorsque l’équipe nationale péruvienne de football s’est qualifiée pour la Coupe du monde de Russie 2018.

Emilram Cossío dans le rôle d’Edwin Ovied dans la série péruvienne « Contigo Capitán » (Photo : Netflix)

5. Jaime Willis dans le rôle de Ricardo Gareca

Jaime Willis est en charge de jouer Ricardo Gareca, l’entraîneur de l’équipe nationale péruvienne de 2015 à 2022. Avec lui, le Pérou a remporté la médaille de bronze de la Copa América 2015, a atteint les quarts de finale de la Copa América Centenario, Il s’est qualifié pour la 2018 Coupe du monde après 36 ans d’absence, la médaille de deuxième au Brésil 2019 et la quatrième place de la Copa América 2021.