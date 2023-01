Qui est qui dans « Bling Empire : New York », la télé-réalité de Netflix

les riches et célébrités asiatiques-Les Américains sont de retour pour des aventures plus luxueuses. « Bling Empire: New York » a été créé récemment sur Netflix et c’est un spin-off de réalité original.

Le programme « Bling Empire » a été lancé en janvier 2021 sur la plateforme de streaming. En gros, c’est comme si nous étions des « Crazy Rich Asians », mais dans la vraie vie.

Après trois saisons réussies, la série a décidé de déménager de Los Angeles à New York. En plus d’avoir l’une des héritières les plus connues, elle apportera également de nouveaux visages à la scène.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Bling Empire : New York ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DANS « BLING EMPIRE : NEW YORK »

1. Dorothée Wang

Instagram : @dorothywang

Dorothy Wang fait partie des participantes ayant déjà fait partie de cette émission de téléréalité, comme elle l’était dans la saison 2 de « Bling Empire », qui se déroulait dans la ville de Los Angeles. Il a également fait partie d’autres programmes tels que « Rich Kids Of Beverly Hills » et « Famously Single ».

Comme le reste de la distribution, Dorothy a une fortune gigantesque. En plus d’être une entrepreneure à succès, elle est la fille de Roger Wang, PDG de Golden Eagle, une société immobilière internationale.

2. Stephen Hung

Instagram : @stephenhungofficial

Stephen Hung est un homme d’affaires milliardaire qui a fondé le groupe SH Capital, qui fait des affaires dans l’hôtellerie, l’immobilier et d’autres industries de luxe. Sur ses réseaux sociaux, il montre souvent la vie ostentatoire qu’il mène, qui comprend des voitures de sport et des vêtements de créateurs.

Stephen Hung dans une de ses voitures de luxe et dans ce cas c’est une Rolls Royce Phantom Series. Il fera partie de « Bling Empire : New York » (Photo : Stephen Hung / Instagram)

3.Lynn Ban

Instagram : @lynn_ban

Lynn Ban est une femme d’affaires qui possède une marque de bijoux, qui a été portée par de grandes célébrités comme Rihanna et Beyoncé. Il a lancé sa première collection en 2011 et c’est un succès depuis.

4.Tina Leung

Instagram : @tinaleung

Tina Leung est une mannequin et blogueuse connue pour mettre en valeur son style de vie somptueux ainsi que les tenues incroyables qu’elle porte. Elle a définitivement bon goût en matière de vêtements, ayant également travaillé comme styliste de mode pour des publications comme Harper’s Bazaar, Elle et Marie Claire.

Tina Leung, l’une des participantes de « Bling Empire: New York », compte plus de 300 000 abonnés sur Instagram (Photo: Tina Leung / Instagram)

5.Richard Chang

Instagram : @chairman_chang

Richard Chang travaille à Hudson Medical, un centre de santé chargé de fournir des services axés sur l’orthopédie et la médecine régénérative. Il a étudié à l’Université de New York et était le directeur de la planification du marchandisage de Calvin Klein. Il a également une fondation caritative appelée la Fondation Lustgarten : Recherche sur le cancer du pancréas.