Qui est qui dans « Ahsoka », la nouvelle série de « Star Wars »

« Ahsoka » a été l’une des séries les plus attendues de la franchise depuis son annonce en 2020. Au cours de la Célébration Star Wars 2023, qui a eu lieu le vendredi 7 avril, la première bande-annonce a été publiée et a confirmé de nombreuses théories sur les personnages qui apparaîtront. Ici on vous dit tout sur la diffusion du programme Disney Plus.

Le personnage d’Ahsoka Tano provient de la série animée « Star Wars : Clone Wars » qui a commencé à être diffusé en 2008. Depuis lors, il est devenu un favori de Star Wars.

Elle et de nombreux personnages qui apparaîtront dans la nouvelle série ont une longue histoire dans des titres animés tels que « Star Wars : Rebels ». Par conséquent, si vous n’avez vu que le live-action ou souhaitez une critique avant de voir la série en août 2023, nous vous l’expliquons ici.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Ahsoka ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « AHSOKA »

1. Rosario Dawson comme Ahsoka Tano

Rosario Dawson a assumé le rôle d’Ahsoka Tano depuis qu’elle a été choisie pour faire une apparition dans « The Mandalorian », puisque auparavant, le personnage n’avait été que dans des productions animées de « Star Wars ».

Ahsoka était Padawan d’Anakin Skywalker pendant la guerre des clones, entre « Episode II » et la fin de « Episode III ». Cependant, elle avait démissionné de l’ordre jedi quand ils lui ont tendu un piège et qu’elle a réalisé qu’elle avait été corrompue. Elle a réussi à survivre à l’Ordre 66, mais a simulé sa mort pour ne pas être persécutée. À l’époque impériale, elle est restée cachée et a participé à la rébellion sous le nom de Fulcrum. Dans la série qui l’a comme protagoniste, continuera sa recherche d’Ezra Bridger et du Grand Amiral Thrawn.

Auparavant, Dawson a travaillé sur divers titres tels que « Death Proof », « Seven Pounds », « Claire Temple », entre autres.

2. Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren

Le personnage de Sabine Wren est apparu pour la première fois dans « Star Wars : Rebels », la série animée qui se déroule à l’ère du contrôle impérial. La fille aux cheveux colorés était un mandalorien qu’il avait décidé de suivre sa propre voie et qu’il faisait partie équipage de rebelles appelés Wraiths. Elle était spécialiste des graffitis et des explosifs. Maintenant, aidera Ahsoka dans sa recherche d’Ezraun ancien camarade de classe et ami à lui.

Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) est connue pour ses cheveux colorés (Photo : Lucasfilm)

Natasha Liu Bordizzo est une actrice australienne de 28 ans qui a travaillé sur d’autres projets tels que « The Society » et « Day Shift ».

3. Lars Mikkelsen en tant que grand amiral Thrawn

Le Grand Amiral Thrawn était l’un des principaux méchants de « Star Wars : Rebels », en raison de sa grande intelligence et de sa capacité à garder une longueur d’avance sur les rebelles. A la fin de la série animée, il a disparu lorsque les purgils ils l’ont déplacé dans une partie inconnue de la galaxie grâce à leur capacité à voyager dans l’hyperespace. La bande-annonce de « Ahsoka » a confirmé que le personnage sera de retour en tant qu’Héritier de l’Empirecomme écrit dans les romans « Légendes ».

La bande-annonce de « Ahsoka » ne montrait le Grand Amiral Thrawn que de dos (Photo : Lucasfilm)

Lars Mikkelsen a fait la voix des Chiss (espèce de Thrawn) dans la série animée et maintenant il revient pour l’interpréter en live-action, bien qu’il l’ait nié pendant des mois. L’acteur danois est également connu pour ses rôles dans « The Killing », « Sherlock » et « House of Cards ».

4. Mary Elizabeth Winstead comme Hera Syndulla

Hera Syndulla est la Capitaine de vaisseau Wraith et est l’un des pilotes les plus qualifiés des rebelles. Dans la série « Star Wars : Rebels », elle était la partenaire de feu Jedi Kanan Jarrus/Caleb Dume, avec qui elle a eu un fils nommé Jacen Syndulla. Pendant l’ère de la Nouvelle République, où « Ahsoka » se déroule, elle est l’un des généraux du haut commandement.

Mary Elizabeth Winstead donnera vie au bien-aimé Twi’lek. L’actrice est connue pour avoir incarné Ramona Flowers dans « Scott Pilgrim vs. le monde » et le méchant dans « Sky High ». Cependant, quelque chose que nous ne pouvons manquer de mentionner en tant que fans de « Star Wars », c’est que Elle est mariée à Ewan McGregor, nul autre qu’Obi-Wan Kenobi lui-même..

Mary Elizabeth Winstead en tant que Twi’lek, Hera Syndulla dans « Ahsoka » (Photo : Lucasfilm)

5. Eman Esfandi comme Ezra Bridger

Ezra Bridger est un autre des membres des Spectres Ils ont joué dans « Star Wars : Rebels ». Le jeune homme de Lothal était utilisateur de la Force et a été formé par Kanan Jarrus pour savoir comment le contrôler, ainsi que comment se battre avec un sabre laser. Ezra a disparu après la bataille. pour libérer leur planète du contrôle de l’Empire. Apprenant que le Grand Amiral Thrawn était trop puissant pour être vaincu, il a demandé l’aide des Purrgils, qui ont transporté sa flotte dans un endroit lointain de la galaxie, mais ont également emmené le garçon avec eux. Des années plus tard, ils ne savent pas où il se trouve, alors « Ahsoka » va commencer sa recherche.

Eman Esfandi est un acteur américain de parents équatoriens et iraniens. Auparavant, il a travaillé sur des titres tels que « The Inspection », « The Williams Method » et « Red 11 ».

Autres personnages et acteurs de « Ahsoka »