Qui est qui dans « Advertising Agency », la nouvelle série coréenne de Netflix

« Agence de publicité » (« Agence » ou « Daehaengsa ») est une nouvelle série coréenne ce qui ajoute à la largeur Catalogue asiatique Netflix. A cette occasion, l’histoire se situe dans l’industrie de la publicité et l’environnement des affaires, où les gens sont capables de l’impossible pour atteindre leurs objectifs.

Le programme a commencé à être diffusé en janvier 2023 en Corée du Sud, mais il n’a atteint la plateforme de streaming pour le public international que le mardi 30 mai de la même année.

Selon le synopsis officiel, l’intrigue est centrée sur « une dirigeante déterminée naviguant dans le monde concurrentiel de la publicité pour devenir à la tête de son agence, coûte que coûte ».

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Agence de publicité ».

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « AGENCE DE PUBLICITÉ »

1. Lee Bo-young dans le rôle de Go Ah-in

Dans « Advertising Agency », Go Ah-in est un cadre ambitieux qui est prêt à grimper à tout prix. Actuellement, elle est directrice de la création et dirige l’une des équipes de VC Planning. Peu de gens penseraient que quelqu’un comme elle viendrait de débuts très modestes. L’actrice qui interprète le personnage, Lee Bo-young, a également participé à des séries telles que « Whisper » et « My Daughter Seo-young ».

2. Son Na-eun dans le rôle de Kang Han-na

Contrairement à Ah-in, Han-na est née dans un berceau doré, puisqu’elle est la troisième génération de la famille qui contrôle le groupe VC qui possède plusieurs sociétés telles que VC Planning. Sa version adulte est interprétée par Son Na-eun, une idole du groupe Apink. De plus, il a travaillé sur des séries telles que « Ghost Doctor » ou « Dinner Mate ».

Son Na-eun donne vie à Kang Han-na dans « Advertising Agency » (Photo : Netflix)

3. Jo Sung-ha dans le rôle de Choi Chang-su

Choi Chang-su est le directeur de la planification chez VC Planning, mais il mise beaucoup plus haut. C’est un autre personnage ambitieux qui vise à devenir le directeur général de l’entreprise. Jo Sung-ha, acteur dans des productions telles que « Navillera » et « Lovers of the Red Sky », donne vie au personnage.

4. Han Joon-woo dans le rôle de Park Young-woo

Dans la série, Park Young-woo est le bras droit de Han-na et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire ce qu’elle veut. Il est joué par l’acteur Han Joon-woo, dont vous vous souviendrez pour des titres comme « Be mélodramatique » et « Pachinko ».