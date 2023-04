Qui est qui à 18 ans encore : Casting du film Netflix

Netflix

La nouvelle comédie de Netflix s’appelle Eighteen Again et le public parle déjà de ce film. Nous vous présentons ici son casting principal.

©NetflixQui est qui dans 18 ans à nouveau : Casting du film Netflix.

Depuis le vendredi 21 avril, les abonnés au service de streaming Netflix vous pouvez profiter d’une nouvelle comédie suédoise qui continue de recevoir des commentaires positifs. On parle de encore dix-huit ans, réalisé par Jonatan Etzler et écrit par Sofie Forsman et Tove Forsman. Si vous l’avez déjà vu et souhaitez connaître son casting, nous vous présentons ici les plus importants.

Le film suit Amelia, 40 ans, qui est frappée par un cabon la nuit de son anniversaire et se réveille en 2002, le jour où elle a eu 18 ans. Maintenant, elle a la chance de revivre ce grand jour et de faire sa vie. être comme elle l’avait rêvé. Mais lorsqu’elle se rend compte qu’elle est coincée dans une boucle temporelle, se réveillant encore et encore le même jour, elle décide de déterminer quels problèmes elle doit résoudre pour mettre le passé derrière elle – littéralement – et revenir au présent.

+Cast du film 18 à nouveau

Hedda Stiernstedt dans le rôle d’Amelia :

Le personnage principal du film qui traverse une boucle temporelle ayant dix-huit ans tous les jours et avec la possibilité d’inverser certaines situations. L’actrice de 35 ans est née à Stockholm et est issue d’une famille d’artistes, car l’un de ses ancêtres était un grand historien, poète, philosophe et compositeur local. Il a fait ses débuts dans la série Supernova en 2011 et d’autres titres sont venus comme Eternal Summer, Vår tid är nu, Beforeigners et Min Pappa Marianneainsi que des clips musicaux comme Addicted to You d’Avicii.

– Miriam Ingrid est Fiona :

Cette actrice de 21 ans s’est fait remarquer en 2020 avec trois productions : Balade nocturne, excursion d’une journée et dans la série ville d’ours. De plus, il se prépare pour la bande D’amour et de neige. Dans son profil Instagram officiel, il n’a que 1,7 000 abonnés.

Maxwell Cunningham est Max :

L’acteur de 23 ans, né à Los Angeles, en Californie, a débuté sa carrière en 2013 avec Rosenberg, mais ensuite il l’a mis en pause et une décennie plus tard, il est revenu avec une nouvelle interprétation. Ses prochains projets sont inconnus.

– Elinor Silfverparre est Moa :

L’actrice joue qui est la meilleure amie d’Amelia dans le long métrage. C’était ses débuts en cinématographie et on s’attend à la voir dans plus de productions à l’avenir.

Le casting de encore dix-huit ans est complété par :

Evelyn Mok en tant que conseillère scolaire

Vanna Rosenberg comme la mère d’Amelia

Tove Edfeldt comme Fiona adulte

Per Fritzell comme la mère d’Amelia

David Tainton comme adulte Max

Lo Kauppi comme Yvonne

Edvard Olson comme Patrick

Ahmed Berhan comme Arez

