Qui est préféré pour être le prochain Doctor Who ?

QWAS Doctor Who Grande serviette de plage 3D Impression numérique Serviette de bain pour enfant Serviette de yoga (L1,100 x 180 cm)

1. Un cadeau parfait : ces serviettes de plage peuvent vraiment être une serviette de plage et de voyage extraordinaire et une idée de cadeau parfaite pour vos amis, votre amoureux et votre famille. Par exemple : cadeau d'anniversaire, cadeau de fête des mères, cadeau d'Halloween, cadeau de Thanksgiving, cadeau de Noël. 2. Performance du produit : forte absorption de l'eau, impression 3D, effet lumineux sans décoloration, moelleux et doux, doux pour la peau. Entretien facile et longue durée de vie - La serviette est résistante à la lumière et reste douce après de nombreux lavages. Lavage en machine à froid. Séchage à l'air libre - Séchage à basse température. 4. Microfibre de haute qualité, 80 % polyester avec 20 % polyamide. Ce tissu de plage tortue a été testé en profondeur pour ses performances telles que le boulochage, le rétrécissement, la tenue des couleurs, la bonne résistance aux plis et la stabilité de la forme, sa haute résistance et son élasticité ont des caractéristiques particulières : séchage rapide, super absorbant, le sable ne colle pas, doux et compact. 5. Joli design fait un grand cadeau – apportez vos super héros préférés à la maison avec cette serviette. Idéal pour le bain, la piscine ou la plage. Votre enfant adorera sécher dans cette serviette magnifiquement conçue avec des œuvres d'art issues du jeu vidéo.