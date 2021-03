Qui est Paul Verhoeven: le réalisateur controversé qui a trompé Sharon Stone

Sharon Stone a surpris l’industrie cinématographique et a généré une forte réaction en révélant que le scène de Low Instincts qui l’a rendue célèbre était sans son consentement. L’actrice de 63 ans a raconté comment elle avait été induite en erreur par le réalisateur du film Paul Verhoeven. Celui qui est responsable d’un mensonge si méprisable est un cinéaste controversé qui a eu d’autres controverses fortes dans sa carrière. Qui est-ce?

La séquence du film de 1992 est entrée dans l’histoire pour la manière provocante dont Catherine Tramell a réagi aux interrogatoires de la police: croisa les jambes et montra son entrejambe. 29 ans plus tard, Stone a rappelé cette scène dans son autobiographie La beauté de vivre deux fois et a dénoncé que quand il l’a enregistré Je ne savais pas que ses parties intimes allaient sortir dans l’avion.

«J’ai vu le plan de mon vagin pour la première fois longtemps après m’être assuré ‘nous ne pouvons rien voir, nous avons juste besoin que vous enleviez votre culotte parce que le blanc réfléchit la lumière.’ Je suis allé à la cabine de projection, j’ai giflé Paul Verhoeven, j’y suis allé et j’ai appelé mon avocat « L’actrice a raconté le moment difficile où elle a réalisé la tromperie. De plus, il a avoué l’avoir autorisé à apparaître dans le film car à cette époque, il y avait peu d’options pour les femmes et « parce que c’était correct pour le film et pour le personnage ».







Stone a visé directement Verhoeven pour ce qui s’est passé. Il s’agit d’un réalisateur néerlandais de 82 ans qui a dirigé des titres importants tels que Turkish Delight, RoboCop, Total Recall, Low Instincts, Showgirls, Starship Troopers et Elle. Bien qu’il ait fait divers genres, ses films ont été caractérisés par leur caractère provocateur et ils n’étaient pas sans controverse.

Showgirls C’était son premier projet après Low Instincts et le grand échec de sa carrière. Était le « script le plus cher de tous les temps », mais a reçu de sévères critiques de l’industrie et n’a pas réussi à lever pour couvrir son budget. Le film raconte l’histoire d’un danseur de Las Vegas, mais avec une teinte caricaturale ou grotesque pleine de scènes de nu. En fait, son protagoniste Elizabeth Berkley sa carrière est presque enterrée devant la douloureuse place qu’il a reçue dans l’intrigue.







Son prochain projet était Patrouilleurs de l’espace et le directeur ne pouvait pas changer la tendance négative. Le film était une adaptation d’un roman et a fait l’objet d’opinions contraires en raison des différences marquées avec le livre. Quand il est sorti en salles, la plupart des critiques américains l’ont dénoncé comme une satire de la guerre.

«Le rejet causé par Showgirls a rendu ma vie très misérable et depuis, faire des films a été de plus en plus difficile pour moi. Et après la première de Starship Troopers, ils m’ont tout appelé. Un chroniqueur m’a même accusé d’être un néonazi. Non , Je n’aime pas provoquer; je ne suis pas une querelle. Maintenant, je ne changerai jamais un scénario pour ne pas provoquer « , Verhoeven a reconnu en 2016 après la sortie de son dernier film: Elle.

Précisément avec la cassette, elle était à nouveau au centre de la polémique car c’est l’histoire d’une femme d’affaires qui est violée à la maison par un inconnu et qui décide plus tard de se venger. « Les gens ont qualifié mon film de comédie d’abus sexuels et ce n’est pas ça. Quelle idiotie. Il n’y a rien de drôle dans mon portrait du viol, au contraire: c’est brutal et terrible », s’est défendu après le lancement.

Le réalisateur n’est pas retraité du cinéma malgré son âge. Il est actuellement en post-production Benedetta, un film qui sera présenté en première au Festival de Cannes 2021. Un défi pour sa réputation, encore plus remise en question après les déclarations de Stone. Pour le moment, il ne s’est pas exprimé sur le sujet ni ne s’est excusé.