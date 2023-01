Qui est Paul Mescal et dans quels films apparaît-il ?

in

Oscars 2023

L’acteur Paul Mescal a commencé sa carrière il y a quelques années, mais il est déjà nominé pour les Oscars 2023.

©Getty ImagesPaul Mescal est nominé pour le meilleur acteur aux Oscars 2023

Depuis les nominations pour le Oscars 2023le nom de Paul Mescal (Irlande, 1996) n’a pas arrêté de sonner mais Qui est l’acteur et dans quels films, séries ou projets est-il apparu ?

Pour être honnête, il n’y a rien d’étrange à ce que vous vous posiez des questions sur sa carrière, eh bien, selon IMDB, l’acteur a fait ses débuts il y a quelques années seulement, dans la série télévisée bosseà partir de 2019mais il est déjà trouvé nommé à l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans après-soleil.

+ Dans quelles séries et films Paul Mescal apparaît-il ?

Selon IMDB, après Bump, Paul est apparu dans 10 projetsEntrez vidéos, séries, courts métrages, clips vidéos Oui longs métragesparmi lesquels se distinguent : personnes normales (mini-série, 2022), dérive (court, 2020), L’art de la tromperie (série télévisée, 2020), la fille noire (film, 2021), Les créatures de Dieu (film, 2022) et Carmen (film, 2022), en plus, bien sûr, de après-soleil (2022).

Bien que cela ne soit pas confirmé, il est également supposé que Mescal sera le protagoniste du film Gladiateurs 2prépare également Nous roulons joyeusement (réalisé par Richard Linklater) Oui Ennemi (réalisé par Garth Davis).

+ Après soleil, quel est le film pour lequel Paul Mescal est nominé ?

La bande est d’environ sophie11 ans, qui revient sur la joie partagée et la mélancolie intime des vacances qu’il a prises avec son père vingt ans plus tôt. Des souvenirs réels et imaginaires comblent les lacunes alors qu’elle tente de réconcilier le père qu’elle a connu avec l’homme qu’elle n’a jamais connu« , dit le synopsis.

