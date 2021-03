Qui est Paul Bernon? Détails sur le nouveau fiancé de Bethenny Frankel

Bethenny Frankel est fiancée! Après avoir finalisé son divorce avec Jason Hoppy, Frankel est sur le point d’épouser son petit ami depuis 2018, Paul Bernon.

Les deux sont tombés dur et rapide, selon les rapports. Deux mois seulement après que le couple ait été repéré pour la première fois ensemble à Boston, Mode de vie a rapporté que Frankel avait présenté Bernon à sa fille, Bryn.

« Bethenny n’aurait jamais laissé Paul rencontrer Bryn s’il ne s’agissait que d’une aventure », a déclaré une source au magazine à l’époque. «Elle dit déjà qu’ils sont là pour le long terme.»

Frankel et Hoppy se sont mariés en 2010, mais ont divorcé en 2012. Leur divorce tumultueux a duré près d’une décennie, en grande partie en raison d’une bataille pour la garde de Bryn. Le 20 janvier de cette année, cependant, Frankel était officiellement divorcée et libre d’épouser son beau de trois ans.

Avant Bernon, Frankel était de temps en temps avec Dennis Shields, qui a été retrouvé mort d’une surdose présumée dans son appartement de New York en 2018.

Alors, qui est Paul Bernon? Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau fiancé de Bethenny Frankel.

1. Producteur de films et homme d’affaires

Bernon, 41 ans, est le co-fondateur de Burn Later, une société indépendante de financement et de production cinématographique basée à Los Angeles. Les crédits de la société incluent le film de 2013 Compagnons de beuverie, qui mettait en vedette Olivia Wilde et Anna Kendrick.

2. Il est de Boston

Alors que Frankel est un célèbre natif de New York, son nouveau beau est un garçon de Boston. En octobre, le couple a été surpris pour la première fois en train de se détendre dans la ville de Bernon, où ils ont été pris des lèvres serrées près du Boston College.

3. Lui et Frankel partagent une alma mater

Frankel et son nouveau petit ami ont tous deux fréquenté l’Université de Boston, où Bernon a obtenu un baccalauréat ès arts en études cinématographiques avant de terminer une maîtrise en immobilier de NYU. Bernon a fréquenté le lycée de la Suffield Academy, une école préparatoire du Connecticut.

4. Immobilier

Bernon a réussi à faire bon usage de ses deux diplômes. Avec sa société de production, l’homme d’affaires est également associé directeur de Rubicon Real Estate. La société possède et gère des immeubles de placement en Nouvelle-Angleterre, au Texas et en Utah.

5. C’est un papa.

Comme Frankel, Bernon est également parent. Le nouveau beau de The Real Housewife a deux enfants issus de son mariage avec l’ex-épouse Ashley Bernon. Le couple a divorcé en septembre 2017.

Kayla Kibbe est une écrivaine qui termine son dernier semestre au Connecticut College où elle est une majeure en anglais avec une concentration en écriture créative. Elle couvre l’actualité des célébrités et du divertissement, l’amour et les relations, et l’astrologie.