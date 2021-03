Qui est Pam Bryant? Tout ce que vous devez savoir sur la maman de Kobe Bryant

Le 26 janvier 2020, un accident d’avion à Calabasas, en Californie, a coûté la vie à neuf personnes, dont Kobe Bryant, 41 ans, et sa fille de 13 ans, Gianna. Alors que les monuments commémoratifs et les hommages se répandaient, les gens ne pouvaient s’empêcher de se demander comment sa famille s’en sortait.

Les fans connaissaient peut-être la femme de Bryant, Vanessa Bryant, et leurs quatre enfants, mais qu’en est-il de ses propres parents?

Qui est Pam Bryant, la mère de Kobe Bryant?

Voici ce que vous devez savoir sur Pam Bryant, la femme qui a élevé le regretté joueur de la NBA.

Pam et son mari, Joe, auraient été «dévastés» par la perte de leur fils et de leur petite-fille.

Comme l’a dit une voisine de la mère de Bryant lorsqu’elle a été repérée, elle et son mari ont vraiment lutté avec la perte de Bryant et de sa fille.

« Ils sont juste dévastés, comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré la source à l’époque. «C’est un moment privé, horrible, perdre leur fils et leur petite-fille, c’est juste horrible … leur vie a été bouleversée. Ils ont juste besoin de leur paix; ça a été sans arrêt. C’est une période sensible, je ne peux même pas imaginer ce qu’ils Ce sont des gens adorables, gentils et décents. «

C’est une femme très privée.

Il est difficile de trouver des détails sur la mère biologique de Bryant, Pamela Cox Bryant (communément appelée Pam), car elle a maintenu une vie très privée et ne semble pas être sur les médias sociaux à quelque titre que ce soit.

Ce que nous savons d’elle, c’est qu’elle est d’origine afro-américaine, qu’elle est mariée au basketteur professionnel Joe « Jelly Bean » Bryant depuis 1975 et, y compris Bryant, ils ont trois enfants, dont des filles Sharia et Shaya.

Pam a refusé de parler à la presse de l’accident de Bryant.

Lorsque des gens de la communauté de Pam sont venus chez elle avec de la nourriture et des fleurs, elle a dit qu’elle n’était pas encore prête à parler. «Pas maintenant» a été sa réponse lorsqu’on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire sur le regretté joueur des Los Angeles Lakers.

Cependant, quelqu’un qui a parlé à la presse à l’extérieur de la maison de la fille de Pam, Sharia, a déclaré qu’ils étaient « manifestement navrés », bien qu’ils ne s’exprimaient pas à l’époque – et, jusqu’à présent, il semble que rien n’ait changé depuis.

« Pour le moment, ils n’ont rien à dire mais ils ont manifestement le cœur brisé », a déclaré la source. « Il n’y aura aucun commentaire de la famille tout de suite. À un moment donné, la famille va tendre la main, mais pour le moment, nous sommes tous sous le choc. En ce moment, ils essaient juste d’être une famille. »

Pam n’a pas encore parlé à ce jour, contrairement à Magic Johnson, la légende des Lakers de Los Angeles, qui a été incroyablement publique sur son chagrin de la mort tragique de Kobe.

Kobe et sa mère avaient une relation compliquée.

Il est de notoriété publique que Kobe et ses parents n’étaient pas proches et qu’il y avait eu une rupture entre eux depuis des années. Beaucoup pensent que la fracture a commencé lorsque Kobe a décidé qu’il voulait épouser Vanessa Laine à l’âge de 21 ans.

Joe et Pam Bryant ne voulaient pas qu’il le fasse. Ils étaient tellement bouleversés qu’ils ne sont apparemment pas allés à son mariage. Apparemment, la raison principale de leur objection était qu’ils ne voulaient pas que leur belle-fille appartienne à une race différente.

Vanessa est d’origine latina. Pam pensait également que Kobe était trop jeune pour se marier.

Leur distance s’est accrue après le procès très public que Kobe a intenté contre ses parents en 2013.

Après que Pam Bryant ait tenté de vendre aux enchères des souvenirs qu’elle affirmait que Kobe lui avait donnés de sa carrière de lycée et de basket-ball professionnel afin d’acheter une nouvelle maison, ils ont fini par porter leur différend devant les tribunaux. Plus tard, il s’est installé avec la maison de ventes pour un montant non divulgué, et la vente aux enchères s’est déroulée comme prévu.

Les parents de Bryant ont présenté des excuses publiques à leur fils, disant: « Nous nous excusons pour tout malentendu et toute douleur involontaire que nous avons causé à notre fils et apprécions le soutien financier qu’il a fourni au fil des ans. »

Pam Bryant n’a pas parlé lors de ses funérailles ou de son service commémoratif.

Joe et Pamela Bryant ont fini par se rendre aux funérailles de leur fils ainsi qu’à son service commémoratif qui a eu lieu au Staples Center; cependant, aucun des parents n’a parlé à l’un ou l’autre service.

Parmi les participants au service commémoratif de Kobe Bryant qui a célébré sa vie et celle de sa fille Gianna se trouvaient Shaquille O’Neal, Lamar Odom et Derek Fisher.

Bryant était avec sa famille à l’occasion du premier anniversaire de la mort de son fils.

Pam et son mari, ainsi que leur fille Sharia Washington, ont passé la journée à l’anniversaire du décès de Kobe Bryant. Ils auraient été vus près de leur domicile à Las Vegas où ils se sont procuré des plats à emporter au Café Zupas.

Le mari de Pam est ensuite allé à Target chercher des articles ménagers. Pam et sa fille sont allées dans leur Petland local. Ils étaient proches d’un mémorial mural coloré de Kobe, 41 ans, et de Gianna, 13 ans, créé par des fans.

Un passant a dit ceci: «Il est important de simplement sortir avec sa fille et de faire des choses« normales », même pour une famille qui a été frappée par quelque chose d’aussi terrible, la vie doit en quelque sorte continuer.»

