Qui est Olivia Jade Giannulli? La fille de Lori Laughlin brise le silence sur le scandale des admissions à l’université, dit qu’elle est «  l’enfant de l’affiche du privilège blanc  »

Ancien Full house La star Lori Loughlin et son mari, Mossimo Giannulli, purgent actuellement leurs peines de prison respectives pour leur implication dans le scandale des admissions universitaires de 2019 de l’USC.

Près d’un an et demi après l’annonce du scandale, leur fille de 21 ans, Olivia Jade Giannulli, a finalement rompu le silence à ce sujet.

Dans un epsiode de l’émission Facebook Watch de Jada Pinkett-Smith, Discussion sur la table rouge, Olivia Jade a été honnête au sujet de son implication dans le scandale, de sa réaction à la mise en prison de ses parents, et plus encore.

Olivia est une influenceuse qui s’appelle Olivia Jade.

Elle compte plus d’un million d’abonnés sur IG et près de deux millions d’abonnés à sa chaîne YouTube.

Olivia est la plus jeune des deux filles de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli.

Loughlin et son mari ont été reconnus coupables d’avoir versé des pots-de-vin totalisant 500000 dollars en échange de l’admission de leurs filles à l’USC en tant que recrues de l’équipe d’équipage de l’USC, malgré le fait qu’ils n’ont jamais participé à l’équipage ni avant ni pendant l’université.

La sœur aînée d’Olivia Jade, Isabella, a été admise à l’USC en tant que recrue de l’équipage et selon les documents du FBI, Loughlin et Mossimo voulaient le même traitement pour Olivia Jade.

Une lecture rapide des médias sociaux d’Olivia Jade montre qu’elle est principalement intéressée à colporter sa collaboration de maquillage avec Sephora à ses 1,3 million d’abonnés.

En septembre 2018, Olivia Jade a publié deux publicités payantes sur Instagram qui soulignaient le fait qu’elle était étudiante à l’USC.

Dans l’un des messages payés, Olivia Jade Elle est assise sur un lit, avec la légende «Officiellement étudiante! Cela fait quelques semaines que j’ai emménagé dans mon dortoir et j’adore ça. J’ai obtenu tout ce dont j’avais besoin d’Amazon avec @primestudent et tout m’a été expédié en seulement deux jours. »

Olivia vlogs sur sa chaîne YouTube, publiant des vidéos de sa routine de maquillage ou d’elle se préparant pour une fête à l’USC.

Olivia a tweeté: « YouTube sera toujours ma passion n ° 1. Je promets que je préfère filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 plutôt que de suivre 6 heures de cours d’affilée, mais une éducation est aussi très importante pour moi.

Début septembre 2018, Olivia a mis en ligne une vidéo de tournée de dortoirs d’université remplie de produits Amazon (elle a affirmé que la vidéo n’était pas sponsorisée par Amazon, mais elle a noté dans un article IG sur le même sujet qu’il s’agissait d’un article sponsorisé).

En août 2018, Olivia Jade a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle lui a dit à près de deux millions d’abonnés qu’elle ne se souciait pas de l’école et qu’elle n’allait à l’université que pour faire la fête.

«Je ne sais pas combien d’école je vais fréquenter … Mais je vais y aller et parler à mes doyens et à tout le monde, et j’espère que je pourrai essayer d’équilibrer tout cela. Mais je veux vraiment vivre des jours de match, faire la fête… Je ne me soucie pas vraiment de l’école, comme vous le savez tous.

Elle a été largement critiquée par ses partisans comme étant «privilégiée» et «gâtée».

Entre ses parents qui auraient soudoyé des fonctionnaires pour la faire entrer à l’USC et ses commentaires immatures sur sa chaîne YouTube, Internet en a eu avec elle et a emmené son IG pour le lui faire savoir.

«Que diriez-vous de faire des efforts pour utiliser votre cerveau à la place? Peut-être que de cette façon, vous pourriez entrer dans l’USC par vos propres mérites. Ou que diriez-vous d’être heureux où que vous alliez pour poursuivre vos études, car cela en soi est un privilège. Votre famille me dégoûte », a écrit un utilisateur d’Instagram sur la page Instagram d’Olivia Jade.

Elle n’a plus ses commentaires désactivés depuis décembre 2020.

Dans une interview sur le Zach Sang Show en mars 2019, Olivia Jade a déclaré que son père n’avait jamais été inscrit à l’Université de Californie du Sud.

«Il a une histoire vraiment folle à l’université. Il, comme, a construit toute sa marque et il n’était pas vraiment, comme, jamais… inscrit à l’université. Mais il a fait semblant de s’y frayer un chemin, puis il a commencé toute son entreprise avec des frais de scolarité que ses parents pensaient qu’il allait à l’université. C’est, comme, un moment si différent. Je ne sais pas si j’étais censée dire ça, mais ça va », a-t-elle admis.

Dans l’interview très attendue de Jada Pinkett-Smith, Willow Smith et Adrienne Banfield-Norris sur Discussion sur la table rouge, Olivia Jade a été honnête au sujet du scandale des admissions à l’université de ses parents, et elle n’a pas hésité.

«Ça a été dur», commença-t-elle. « Je pense que pour n’importe qui, quelle que soit la situation, tu ne veux pas voir tes parents aller en prison, mais aussi je pense qu’il est nécessaire pour nous d’avancer et d’aller de l’avant. »

« Je n’essaye pas de me victimiser. Je ne veux pas de pitié – je ne mérite pas de pitié », a-t-elle dit, avant d’admettre les fautes de la famille.

« Nous nous sommes trompés. Je veux juste une seconde chance d’être comme » Je reconnais que j’ai fait une erreur « », a-t-elle poursuivi. « Je n’ai jamais eu à dire: ‘Je suis vraiment désolé que cela se soit produit’ ou ‘Je reconnais vraiment que c’était un gros gâchis de la part de tout le monde’, mais je pense que tout le monde ressent cela dans ma famille en ce moment. »

Elle a également raconté comment elle avait raconté que le scandale se déroulait dans les médias, juste sous ses yeux.

«J’étais assis avec un groupe d’amis et je savais qu’à chaque seconde tout le monde le saurait aussi, s’ils ne le savaient pas déjà, et je me souviens juste d’avoir gelé et d’avoir tellement honte – je suis rentré chez moi et je me suis caché pendant probablement trois ou quatre mois », A déclaré Olivia Jade, avant d’admettre qu’elle« ne comprenait pas vraiment à 100% ce qui venait de se passer »mais« savait que c’était mal ».

Olivia Jade a révélé qu’elle n’était pas non plus revenue à l’USC.

« Je ne suis jamais retourné [to school]. J’étais trop gêné. Je n’aurais pas dû être là en premier lieu, clairement, donc il ne servait à rien d’essayer de revenir en arrière », a-t-elle avoué.

Elle a continué à s’appeler «l’enfant de l’affiche pour le privilège blanc» avant de se rendre compte que ses parents ont fait quelque chose de terriblement mal.

«Je me suis dit:« Pourquoi tout le monde se plaint-il? », Dit-elle.

« C’est embarrassant en lui-même, que j’ai parcouru toutes mes 20 années de vie sans me rendre compte, » Vous avez un privilège insensé. Vous êtes comme l’enfant de l’affiche du privilège blanc. Vous n’aviez aucune idée « », at-elle ajouté.

Bien que l’influenceuse des médias sociaux ait eu plus d’un an pour réfléchir à son comportement passé, on dirait qu’elle regrette d’avoir publié la vidéo susmentionnée d’elle-même n’allant à l’université que pour faire la fête:

«Cela m’arrange et me fait grincer des dents et c’est embarrassant d’avoir dit ce genre de choses – et non seulement de les dire, mais de les éditer, de les télécharger et de voir la réponse pour réaliser que c’était faux.

Il n’y avait aucune intention malveillante derrière cela. Je n’essayais jamais de blesser personne ou de dire ces choses pour me vanter de ma vie. J’étais inconscient. Je suis assis ici maintenant et je me dis: ‘Comment ne réalisez-vous pas des choses comme ça? C’est embarrassant que cela vous ait survolé la tête.