Qui est Olivia Cooke, la nouvelle Alicent Hightower dans House of the Dragon

House of the Dragon a fait un saut dans le temps et avec cette excuse, Olivia Cooke a remplacé Emily Carey dans le rôle d’Alicent Hightower. Qui est la nouvelle actrice ?

©IMDBOlivia Cooke comme Alicent

Alicent est la fille de la main, Otto Hightower, et elle est la femme que le roi a choisie pour être sa femme et ainsi augmenter sa progéniture, alors maintenant il a un fils nommé Aegon II alors que l’ambition de gouverner Westeros pourrait déclencher une guerre quand il s’agit d’une femme qui a la chance de prendre le commandement. Ce personnage de Maison du Dragon a changé d’actrice dans l’épisode 6 de l’histoire captivante de hbo max.

La jeune femme chargée de donner vie à Alicent dans Maison du Dragon était Emilie Careymais maintenant la série télévisée a fait un saut dans le temps et cette actrice a été remplacée par Olivia Cookeune interprète britannique de 28 ans qui a débuté sa carrière dans l’industrie cinématographique en 2012. La nouvelle personne chargée de donner vie à Alicent Hightower est reconnue pour certaines oeuvres que vous avez sûrement vues.

De quoi parle-t-on? D’abord Le motel Batesla série qui sert de préquelle au classique de l’horreur Psychose. Dans cette émission de télévision, elle a incarné Emma Decody et on dit qu’elle a reçu de l’aide au sujet de l’accent américain de son partenaire de distribution, le célèbre acteur britannique. freddie highmorequi avait une expérience antérieure dans cet aspect fondamental pour les personnages du programme.

Une nouvelle actrice arrive à House of the Dragon

Une autre entrée dans la filmographie de Olivia Cooke dont on se souvient bien est le film Prêt joueur un où il a été réalisé par une véritable icône de l’industrie cinématographique hollywoodienne : Steven Spielberg. A cette occasion, elle a donné vie à Samantha/Art3mis, un personnage clé dans l’intrigue du film sorti en 2018 et qui était un film caractérisé par un nombre incroyable de œufs de Pâques.

À la télé Olivia Cooke présenté dans des émissions comme Salon de la vanité (2018) Oui Chevaux lents (2022) alors qu’au cinéma on peut aussi ajouter des titres comme Planche Ouija (2014), La vie elle-même (2018), Le son du métal (2019), Petit poisson (2019) Oui Singularité nue (2019), entre autres. Sûrement sa participation au populaire Maison du Dragon de hbo max Cela signifiera une forte impulsion pour la carrière professionnelle de l’actrice.

Olivia Cooke vit à New York et considère le casting de Motel Bates comme un vrai « famille loin de chez soi ». Elle a eu une brève relation avec l’acteur Alex Roe en 2014. Elle a été en couple de 2015 à 2019 avec l’acteur Christopher Abbott. Plus tard, il a eu un lien avec l’acteur Ben Hardy, sa co-star dans le film lutinde fin 2019 à mi-2020. Elle est actuellement liée de manière romantique à l’acteur Jacob Ifan.

