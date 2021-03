Qui est Olga Kurylenko: la star de Centinela, le nouveau hit de Netflix

‘Sentinelle’ est actuellement le contenu du service de streaming Netflix le plus regardé dans le monde, ce qui classe le film comme un vrai succès pour la plateforme. Ce thriller français est écrit et réalisé par Julien Leclercq, et mettant en vedette Olga Kurylenko. Qui est cette actrice et où l’avez-vous vue auparavant?

C’est un Mannequin et actrice de 41 ans jouée par Klara dans le film et a acquis une renommée mondiale en 2008 lorsqu’elle était la Bond Girl dans ‘Quantum of Solace’, suite de «Casino Royale», déjà avec l’agent 007 joué par Daniel Craig. Il a également été reconnu pour sa participation à ‘Oblivion’ (2013) et ‘The Apprentice’ (2014).

+ Qui est Olga Kurylenko?

Il est né à Berdyansk, République socialiste soviétique d’Ukraine, dans un petit appartement où se trouvait toute sa famille. À l’âge de sept ans, il a commencé sa carrière en commençant par des cours de piano et de ballet. Quelques années plus tard s’est rendue à Moscou avec sa mère et un groupe de dépisteurs de talents lui a proposé de faire partie du monde de la mode. Là, il a accepté et à l’âge de 16 ans, il avait déjà réussi dans cet environnement vivant à Paris, en France.

Grâce au mannequinat, elle a atteint les couvertures des magazines Elle et Vogue, entre autres, mais son intention était d’atteindre le grand écran. Il fait ses débuts en 2005 dans ‘L’annulaire’, puis dans ‘Paris Je t’aime’ et plus tard au genre d’action avec ‘Hitman’ et ‘Max Payne’. Dans les années 2010, il a participé à plus de 15 films, dont ‘To the wonder’, ‘The water master’, ‘The death of Staline’, ‘Johnny English: Back in action’ et ‘The inversion’.

Il a actuellement 743 mille followers sur son Instagram officiel, et depuis le lancement de ‘Sentinelle’ en a ajouté 5 000 de plus, en attendant qu’il devienne peu à peu plus populaire, comme ce fut le cas avec Regé-Jean Page, de «Bridgerton». Bien qu’elle soit très acclamée, le film n’a pas de bonnes critiques de la presse, ni du goût des téléspectateurs, selon le rapport de Tomates pourries.