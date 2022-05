Qui est Nona Sobo : l’actrice qui brille dans Entrevías et rejoint un autre succès de Netflix

Netflix

Nona Sobo a tapé dans l’œil des téléspectateurs d’Entrevías et nous allons ici vous dire ce que l’on sait de cette actrice qui commence déjà à avoir sa propre lumière sur Netflix.

© GettyQui est Nona Sobo : l’actrice qui brille dans Entrevías et rejoint un autre succès de Netflix.

entrevías atteint le catalogue du service de streaming Netflix le 20 mai et quelques jours seulement ont suffi pour devenir l’un des plus grands succès du mois, ajoutant plus de 20 millions d’heures jouées dans le monde. Son intrigue et ses acteurs sont les ingrédients qui ont attiré le public et c’est pourquoi ici nous vous dirons qui c’est Nona Sobol’actrice derrière Irène, l’une des protagonistes.

Ce thriller créé par David Bermejo a d’abord été lancé à la télévision locale en Espagne, via le réseau Telecinco, et sa fureur a conduit à une distribution sur la plateforme peu de temps après. Son argumentation porte sur Tirso Abantos, un ancien militaire qui vit dans le quartier d’Entrevías, corrompu par la drogue et la violence. Il doit s’occuper de sa petite-fille Irène 17 ans, mais elle s’enfuit avec son copain et se plonge dans le trafic de drogue, mais quand la situation dégénérera, son grand-père devra l’aider.

+Qui est Nona Sobo ?

Cette actrice de 19 ans qui joue Irene dans la série Netflix s’appelle Mariona Soley Boschmais est mieux connu sous le nom de Nona Sobo par la prononciation de la première syllabe de chacun de leurs noms de famille. Elle est née en Thaïlande et a été adoptée à l’âge de 2 ans, ce qui l’a amenée à vivre à Barcelone. Quelque temps plus tard, il a commencé sa carrière dans la publicité et à 14 ans, il a commencé à faire partie de différents spots.

Le rôle d’Irène dans entrevías cela signifiait ses débuts dans la fiction et a assuré dans une interview qu’elle cherchait un autre emploi lorsqu’ils l’ont découverte. étant sa première série, Il a suivi des cours de théâtre et de dictionce qui a été positivement souligné par les responsables de la production, comme Paolo Vasile, qui a déclaré : « Elle a beaucoup d’enthousiasme et de discipline. Je lui prédis un bel avenir, car c’est une travailleuse acharnée ».

Le succès du programme espagnol a ouvert les portes à un autre phénomène actuel tel que bienvenue à l’édenune émission qui vient de confirmer sa deuxième saison et on savait que Nona Sobo rejoindra le casting. Pour le moment, d’autres œuvres futures de l’actrice sont inconnues, mais elle est vue de bonne humeur sur ses réseaux sociaux, où elle partage des photos avec son petit ami Carlos Uraga.

