Qui est Nikkie de Jager? Tout ce que vous devez savoir de YouTube à l’Eurovision

NikkieTutorials est déjà une icône dans la communauté beauté YouTube, et maintenant elle anime l’Eurovision! Apprenez à connaître le voyage de la star ici.

Le concours Eurovision de la chanson est enfin de retour, bébé. Un an après l’annulation de l’événement de 2020 en raison de la pandémie, l’émission de 2021 est revenue avec style – et a un co-animateur que certains amateurs de YouTube connaissent très bien.

Cette année, la YouTuber néerlandaise de 27 ans Nikkie de Jager – ou NikkieTutorials, comme elle l’appelle sur la plateforme – co-organisera l’événement.

Les fans de NikkieTutorials sauront qu’elle est depuis longtemps fan de l’Eurovision et s’est fixé comme objectif de se retrouver un jour dans la série. Flashforward jusqu’en 2021, et elle l’a fait, co-animant l’événement et interviewant les actes de cette année sur la chaîne YouTube officielle de l’Eurovision. Nikkie entre également dans l’histoire en tant que premier hôte transgenre de l’Eurovision.

Donc, si vous regardez la finale de l’Eurovision et que vous voulez en savoir plus sur les emblématiques NikkieTutorials, voici votre guide. Voici comment Nikkie est passée d’une talentueuse jeune fille de 14 ans avec une chaîne YouTube à l’une des plus grandes scènes du monde.

Comment Nikkie de Jager est-il devenu célèbre?

Nikkie de Jager, hôte de l’Eurovision: tout ce que vous devez savoir. Photo: NikkieTutoriels via YouTube, SANDER KONING / ANP / AFP via Getty Images

Nikkie a lancé sa chaîne YouTube à l’âge de 14 ans.

Nikkie a commencé à télécharger des vidéos sur YouTube en 2008 après avoir été inspiré par MTV Les collines et Lauren Conrad. Elle a commencé à gagner en popularité en 2015 avec son ‘The Power of MAKEUP!’ video, qui reste sa vidéo la plus vue sur la plateforme avec plus de 42 millions de vues.

En mai 2021, elle avait accumulé près de 14 millions d’abonnés et près de 1,5 milliard de vues. Elle a également réalisé des vidéos avec Lady Gaga, Kim Kardashian, Selena Gomez, Drew Barrymore, un certain nombre de Course de dragsters de RuPaul reines et bien d’autres.

Nikkie a été nommée l’une des dix meilleures influenceuses beauté en 2017 par Forbes.

Grâce à ses incroyables talents de maquilleuse, Nikkie a été présélectionnée sur la liste Forbes des Top Beauty Influencers of 2017. La même année, elle a remporté deux prix: «YouTube Guru» aux Shorty Awards et «Choice Fashion / Beauty Web Star» aux Teen Choice Awards.

La toute première vidéo YouTube de NikkieTutorials: «The Power of MAKEUP». Image: NikkieTutoriels via YouTube

En janvier 2019, Nikkie a été nommée le tout premier Global Artistry Advisor de Marc Jacobs Beauty.

La position de Nikkie au sein de la famille Marc Jacobs Beauty est l’un de ses plus grands rôles à ce jour. Dans un communiqué, Marc Jacobs Beauty a déclaré: « Dans ce rôle nouvellement créé, Nikkie sera intégrée au processus de développement de produits de la marque, et partagera son incroyable talent et son expertise pour développer un contenu et un art uniques à travers le monde sur Marc Jacobs Beauty. et ses propres chaînes. » J’adore le voir!

Nikkie et son petit ami Dylan Drossaers se sont fiancés en août 2019.

Lors d’un voyage romantique en Italie, Dylan a proposé à Nikkie une bague gluante avec des diamants en forme de cœur. Nikkie a partagé l’heureuse nouvelle sur Instagram avec un tas de clichés et une légende disant: «OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI. OUI »

Le couple a malheureusement dû reporter leur mariage en raison de la pandémie, mais quand cela se produit, vous savez déjà que son maquillage de mariée sera le meilleur maquillage de mariée que vous ayez jamais vu de votre vie!

En janvier 2020, Nikkie s’est montrée transgenre dans une vidéo YouTube.

Dans une vidéo puissante, Nikkie a déclaré aux fans qu’elle était transgenre et qu’elle s’ouvrait à ce sujet maintenant, à ses propres conditions, en raison d’une tentative de la faire chanter.

«Aujourd’hui, je suis ici pour partager avec vous quelque chose que j’ai toujours voulu partager avec vous un jour, mais dans ma propre situation et il semble que cette chance m’ait été enlevée, alors aujourd’hui je reprends mon propre pouvoir». Dit Nikkie.

Elle a ensuite poursuivi: « Je ne peux pas croire que je dis cela aujourd’hui à vous tous pour que le monde entier puisse le voir, mais putain, ça fait du bien de le faire enfin. Quand j’étais plus jeune, je suis né dans le mauvais corps, ce qui signifie que je suis transgenre. «

En août 2020, Nikkie et son fiancé Dylan ont été volés sous la menace d’une arme dans leur propre maison.

Peu de temps après que le vol ait été rapporté dans les médias néerlandais, Nikkie a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. «Plus tôt dans la journée, l’un de mes plus grands cauchemars est devenu réalité lorsque nous nous sommes fait voler sous la menace d’une arme à feu chez nous», a-t-elle écrit. « Dylan et moi-même avons été attaqués mais physiquement nous allons bien. Mentalement, c’est une toute autre histoire. »

En décembre 2020, Nikkie s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer ses fans que les criminels avaient été arrêtés.

En août 2020, Nikkie a lancé sa propre palette de fards à paupières en collaboration avec Beauty Bay.

Après des années et des années à être l’une des maquilleurs les plus respectées et les plus talentueuses de la communauté de la beauté sur YouTube, Nikkie a sorti sa propre palette de fards à paupières avec Beauty Bay. La palette de pigments pressés Nikkie Tutorials x Beauty Bay comprend 20 nuances super pigmentées et mélangeables.

Nikkie est également apparue dans un certain nombre d’émissions de télévision, y compris Le spectacle Ellen.

Avant d’accueillir le concours Eurovision de la chanson, Nikkie est apparue dans plusieurs émissions de télévision, notamment Drag Race Hollande (en tant que juge invité), émission de télé-réalité néerlandaise Wie est de Mol? et BBC Briller.

Nikkie est également apparu sur Le spectacle Ellen peu de temps après sa sortie, et a parlé plus tard de son expérience quelque peu négative avec DeGeneres elle-même. Dans une interview sur De Wereld Draait Door, Nikkie a laissé entendre que l’animatrice était « froide et distante » et qu’elle n’a même pas serré la main ni dit bonjour avant l’interview.

Nikkie est une ambassadrice de l’Unicef ​​des Nations Unies.

En juin 2020, Nikkie a également franchi une autre étape importante de sa carrière en devenant ambassadrice de l’Unicef. Dans une déclaration sur Twitter, elle a écrit: «Si vous m’aviez dit l’année dernière que je sortirais, vivrais la vie si librement et ouvertement ET deviendrais AMBASSADEUR DES NATIONS UNIES, j’aurais ri et m’éloigner !!!!! ???? tellement honoré de porter ce titre !!! «

Nikkie promouvra les objectifs de l’ONU aux Pays-Bas, en se concentrant principalement sur l’égalité des sexes et la réduction des inégalités.

Nikkie sera le premier hôte transgenre de l’Eurovision.

Après avoir co-organisé les demi-finales, Nikkie se rendra sur la scène du Concours Eurovision de la chanson en tant que tout premier hôte trans des compétitions. C’est aussi son premier grand concert d’animation télévisuelle.

Parlant de cet honneur, Nikkie a déclaré à SBS Dutch: «Je pense que c’est un honneur incroyable d’avoir pu obtenir cette plateforme et d’inspirer dans le monde entier. Et je pense qu’il y a beaucoup de gens qui me prennent des informations en voyant que c’est OK de vivre votre vérité, d’être vous-même et d’être toujours capable de faire des choses formidables dans la vie comme le fait d’accueillir l’Eurovision.

Nikkie est également une grande fan de l’Eurovision, et elle a même utilisé la musique de l’Eurovision dans sa toute première vidéo YouTube il y a toutes ces années. Et maintenant, elle est là!

une robe de conte de fées pour la grande finale @eurovision 💘 merci de me faire sentir comme une princesse, Edwin Oudshoorn ✨ porter le drapeau trans sur mon cœur pour cette soirée spéciale! 🤍 pic.twitter.com/faM2Ty1Y2c – NikkieTutorials (@NikkieTutorials) 21 mai 2021

