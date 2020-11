Qui est Nicolas Aujula? Le psychique qui a prédit COVID partage les prédictions 2021

Il est prudent de dire que le monde a été aveuglé par la pandémie de COVID-19 qui ravage le monde depuis son épidémie de fin 2019.

Alors que des gens du monde entier sont aux prises avec les temps sans précédent dans lesquels nous vivons actuellement, une personne n’a pas été aussi choquée que nous par l’état du monde.

Et cette personne est Nicolas Aujula, un médium basé à Londres qui a prédit la pandémie mondiale en 2018, parmi d’autres événements mondiaux notables.

Avec la fin de 2020 qui approche à un rythme rapide, nous sommes curieux de savoir ce que dit Aujula à propos de 2021 – et si nous sommes ou non dans une autre année tumultueuse.

Qui est Nicolas Aujula et quelles sont ses prédictions pour 2021?

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que vous devez savoir sur le thérapeute de régression psychique et de vie passée étrangement précis, et quelles sont ses prédictions pour 2021.

Nicolas Aujula est un «styliste soul».

Aujula est un thérapeute, hypnotiseur, psychique et guérisseur qui se fait appeler un «styliste de l’âme».

Selon son site Web personnel, il est également un «expert qui offre un mélange unique de services de coaching, holistiques et de style de vie pour vous aider à vivre une vie plus émouvante – couvrant la santé chronique, la santé mentale, l’image corporelle, les conseils de vie, les modèles de comportement, les relations. dynamique pour développer un style personnel.

Les prédictions 2021 de Nicolas Aujula sont extrêmement intéressantes.

Considérant qu’il a été tellement attentif à ses prédictions, ce qu’il dit sur 2021 est très intéressant – et certaines célébrités de la liste A sont au centre de ses prédictions.

«Je n’arrête pas de recevoir les mots« Tom Cruise »et« cœur »», a-t-il révélé.

«Peut-être que c’est littéralement et qu’il aura mal avec un problème cardiaque, ou peut-être que c’est métaphorique et qu’il traversera une rupture ou quelque chose du genre», a-t-il ajouté.

«Je vois aussi un chagrin romantique pour Natalie Portman et Kim Kardashian. Qui sait, peut-être qu’elle se séparera de Kanye West? il a spéculé.

Aujula a également déclaré qu’il voyait de «grandes choses» pour Meghan Markle et le prince Harry, y compris un spécial révélateur et un frère pour le bébé Archie!

«Je reçois des visions de Meghan Markle apparaissant à l’écran quelque part, faisant une sorte d’interview pour tout dire, où elle révèle des secrets sur la famille royale», a-t-il déclaré.

« Je vois aussi un autre bébé pour elle et Harry. »

Cependant, toutes les prédictions d’Aujula ne sont pas légères.

«J’ai eu quelques visions assez horribles – celle d’un leader mondial masculin assassiné», a-t-il révélé.

«Je ne pouvais pas voir de qui il s’agissait, mais j’ai senti que cela envoyait des ondes de choc à travers le monde. J’espère évidemment que cela ne se concrétisera pas », a-t-il ajouté.

Aujula prédit également malheureusement un autre type d’épidémie de grippe; Cependant, il ne veut pas sonner l’alarme, mais avertit que, étant donné l’état d’anxiété actuel dans lequel le monde vit, les gens peuvent paniquer.

«Et j’ai eu les mots« grippe porcine »et j’ai vu des images de panique massive», a déclaré Aujula. «Je ne pense pas que ce sera un autre virus, mais j’imagine que la réaction sera alarmiste, étant donné ce qui s’est passé cette année.

Il a prédit le COVID-19 en 2018.

Malheureusement, la prédiction d’Aujula d’une catastrophe «de type grippal» comparable à la grippe espagnole de 1918 était terriblement exacte.

«Ces visions sont venues à la fin de 2018, je me souviens avoir été au courant d’une épidémie de type virus qui affecterait le monde, je savais qu’elle provenait d’animaux d’élevage et j’ai vu les mots« grippe »me venir à l’esprit aussi clairement que le jour à l’époque, » il a dit.

« Mai à octobre peut être un véritable point de basculement, donc le pire est à venir, attendez-vous à des restrictions qui affectent notre vie quotidienne, les entreprises souffriront et l’économie sera viciée, le NHS s’effondrera », a-t-il déclaré en mars 2020.

Aujula a également affirmé que sa vision d’un hôpital en flammes pourrait avoir été un symbole de la façon dont les services de santé et les hôpitaux ont été poussés à bout après l’épidémie de COVID.

«Une autre chose que j’ai vue avant 2020 était un hôpital en flammes», a révélé Aujula.

«À l’époque, je pensais que cela signifierait un incendie littéral – mais maintenant, je pense que cela aurait pu être symbolique de la façon dont le NHS et les services de santé du monde entier ont été poussés à bout par le virus.

«De même, j’avais une vision de la Troisième Guerre mondiale», a-t-il dit, «mais ce n’était peut-être pas une guerre entre pays, mais plutôt une guerre contre Covid-19.»

Il a également prédit la chute de Donald Trump et de son administration.

«J’ai également envisagé la défaite de Donald Trump», a-t-il déclaré. «Les élections américaines étaient évidemment très au coude à coude, donc c’était surréaliste de voir ma vision se réaliser lorsque Joe Biden a finalement pris la tête.

Les prédictions 2021 de Nicolas Aujula se réaliseront-elles?

Nous ne le saurons évidemment pas avant d’entrer dans la nouvelle année, donc seul le temps nous le dira.

