Qui est Nico Parker, l’actrice qui interprète Sarah Miller dans « The Last of Us » de HBO Max ?

La série « Le dernier d’entre nous » première le dimanche 15 janvier avec le chapitre « Quand tu es perdu dans le noir » (« Quand tu es perdu dans les ténèbres »). Mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, cet épisode nous a quittés une référence au jeu vidéo Naughty Dog et plusieurs moments mémorables.

La vérité est que l’une de ses séquences les plus émouvantes a eu lieu lorsque Joël Il doit dire au revoir à sa fille définitivement. En cela, le travail de Pascalmais aussi celle du jeune interprète qui donne vie à Sarah.

Vous souhaitez en savoir plus sur cet artiste ? Découvrez de qui il s’agit ci-dessous Nico Parkerl’actrice qui joue Sarah Miller dans « Le dernier d’entre nous ». Connaître ainsi les principaux faits de la biographie et de la carrière de la star de la série HBOMax.

QUI EST NICO PARKER ?

Nico Parker est une actrice anglaise avec une carrière brève mais exceptionnelle dans le cinéma et la télévision. Pour le corroborer, un seul exemple suffit : il a fait ses débuts artistiques comme l’un des personnages principaux du film « Dumbo » (2019) du réalisateur primé Tim Burton.

La jeune femme est née à Kensal Rise, au nord de Londres. De plus, il vient d’une famille très célèbre dans Hollywood: son père est le cinéaste et scénariste Ol Parkerreconnu pour sa comédie musicale « Mama Mia! On y va encore une fois » (2018).

Sa mère, quant à elle, est l’actrice lauréate d’un Emmy Thandie Newton. Parmi les productions dans lesquelles il a travaillé, se démarquer « Westworld », « Mission Impossible 2 » et « Tous les vieux couteaux ». Nico Il a aussi deux frères : le plus jeune s’appelle Réservation; et l’aîné, Ripley.

Nico Parker est la fille de l’actrice Thandie Newton (Photo : Robyn Beck / AFP)

Selon ses propres mots, avoir une famille dans l’industrie est formidable. Dans une interview pour Tard dans la nuit avec Seth Meyersa révélé que ses parents sont « très bon pour être des parents de soutien et aussi pour critiquer et féliciter professionnellement ».

Actuellement, cette célébrité a une présence importante sur les réseaux sociaux tels qu’Instagram, où elle diffuse une partie de son travail, ses looks et sa tournée à travers divers médias. Votre communauté dépasse 110 000 abonnés.

L’artiste pose à côté de la figure d’un chat (Photo : Nico Parker / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE NICO PARKER

Date de naissance : 9 décembre 2004

Lieu de naissance : Kensal Rise, Londres, Angleterre

Âge : 18 ans

Signe du zodiaque : Sagittaire

Profession : actrice

Parents : Ol Parker et Thandiwe Newton

LA CARRIÈRE DE NICO PARKER

Selon leur dossier sur IMDb, ce sont les films et séries télévisées auquel l’actrice a participé:

Les films de Nico Parker

2019: « Dumbo » comme Milly Farrier

2021: «Réminiscence» en tant que Zoe

Série de Nico Parker

2020 : « Le troisième jour » en tant qu’Ellie dans 3 épisodes de la mini-série

2023 : « The Last of Us » en tant que Sarah dans l’épisode « Quand tu es perdu dans les ténèbres ».

Il est à noter que son personnage dans la série HBO C’est l’un des plus importants du premier chapitre. Elle est la fille adolescente de Joël, dont l’histoire se déroule avant et pendant l’épidémie d’infection cérébrale du Cordyceps.

PHOTOS DE NICO PARKER

La star à la première de « The Last of Us » (Photo : Nico Parker / Instagram)

L’interprète pose dans une robe noire ornée de fleurs (Photo : Nico Parker / Instagram)