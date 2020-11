Qui est Nick Robinson? Ce que vous ne saviez jamais sur l’étoile ‘A Teacher’

Si vous avez regardé le drame télévisé torride de FX appelé Un enseignant, vous vous interrogez peut-être sur les talentueux actros qui jouent le rôle de l’adolescent Eric Walker.

L’émission raconte l’histoire d’un professeur d’anglais, joué par Kate Mara, ayant une liaison illicite avec l’un de ses élèves, Walker.

L’élève est joué par l’acteur Nick Robinson et nous avons rassemblé quelques faits amusants à son sujet.

Qui est Nick Robinson?

Nick Robinson est un acteur originaire de Seattle, Washington.

Il est surtout connu pour ses rôles dans Les rois de l’été, Jurassic World, Melissa et Joey, et Amour, Simon.

Quel âge a Nick Robinson?

Nick Robinson a 25 ans, il est né le 22 mars 1995, faisant de lui un Bélier.

Quelle est la taille de Nick Robinson?

La taille de Robinson est de 6 pieds 1.

Vous connaissez peut-être certains des films de Nick Robinson.

Robinson a fait ses débuts en 2012, jouant dans le téléfilm Disney Frenemies.

Il est ensuite passé au grand écran en 2013 lorsqu’il a joué dans Les rois de l’été.

Depuis, il est dans Jurassic World, être Charlie, la 5ème vague, tout, tout, et Krystal. Cependant, Robinson a vraiment fait les choses en grand quand il a joué le rôle de Simon Spier dans Amour, Victor.

Robinson a fait ses débuts à la télévision en 2012 quand il a eu un petit rôle dans l’émission Boardwalk Empire.

De 2010 à 2015, il a joué un rôle principal dans la sitcom Melissa et Joey, avec Melissa Joan Hart et Joey Lawrence.

Il a également repris son rôle de Simon Spier dans l’émission de télévision Amour, Victor. En 2020, Robinson joue un rôle de premier plan dans l’émission Un enseignant.

Amour, Simon a aidé son frère à sortir.

Amour, Simon est une comédie romantique pour adolescents qui raconte l’histoire de Simon Spier (Robinson), un lycéen enfermé essayant de naviguer dans sa première relation.

Dans une interview, Robinson a expliqué que son frère est gay mais qu’il n’est pas sorti avant le tournage. Amour, Simon.

Robinson se souvient: «Il est sorti à peu près au moment où nous avons commencé le tournage. L’une des meilleures choses qui ressortent de ce film est de pouvoir lui parler. Je pense que la force d’un film comme celui-ci est qu’il lance une conversation. J’espère qu’il pourra le faire pour plus de gens et entamer une conversation qui, autrement, n’aurait peut-être pas été là. »

Il vient d’une grande famille.

La mère de Robinson est Denise Podnar et elle est responsable du développement des affaires. Son père est Michael Robinson.

Nick Robinson est également l’aîné de ses quatre frères et sœurs et a également deux demi-frères et sœurs plus âgés issus du mariage précédent de son père.

Qui est la petite amie de Nick Robinson?

Nick Robinson sort avec la chanteuse de 33 ans Samantha Urbani depuis avril 2019.

En fait, le couple est même tombé malade du Covid-19 en mars alors qu’ils étaient à Manhattan.

Robinson a déclaré: «Nous sommes tous les deux tombés malades. Heureusement, c’était très doux. Nous avons eu quelques fièvres et nous avons perdu nos sens du goût et de l’odorat. Mais après cela, nous avons été testés positifs pour les anticorps, mais on se demande combien de temps cela dure.

Robinson a également été lié de manière romantique à d’autres célébrités.

Nick Robinson a déjà été lié à d’autres célébrités. On disait qu’il était sorti avec Chloe Grace Moretz, sa 5e vague co-star, et Taylor Spreitler, son Melissa et Joey co-star. Cependant, ces relations n’ont pas été confirmées.

La valeur nette estimée de Nick Robinson est de 3 millions de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.