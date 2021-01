Qui est Neon Revolt? L’influenceur QAnon est qualifié de scénariste raté Robert Cornero Jr.

L’un des influenceurs les plus en vue de QAnon qui s’appelle «Neon Revolt» a été démasqué, et son vrai nom s’est révélé être Robert Cornero Jr.

Scénariste raté du New Jersey, Cornero Jr. a été identifié comme le principal théoricien du complot QAnon.

Pour quiconque ne connaît pas QAnon, il s’agit d’un groupe de conspiration d’extrême droite qui a été à plusieurs reprises réfuté et discrédité.

Ils croient que Trump est attaqué par des adorateurs de Satan et figurait parmi les membres les plus éminents de la foule qui a pris d’assaut le Capitole.

Robert Cornero Jr. a été identifié par des chercheurs travaillant pour le groupe de vérification faciale localement.

Qui est Neon Revolt AKA Robert Cornero Jr.?

Né à Neptune City, New Jersey, Cornero a déménagé à Studio City en Californie il y a plus de dix ans pour poursuivre sa carrière dans la scénarisation.

Au milieu de sa carrière de scénariste, Cornero avait même fondé un site Web appelé Hacking Hollywood, où il offrait des services en tant que coach à d’autres scénaristes en herbe.

Après une tentative infructueuse de s’introduire dans l’entreprise, Cornero a finalement quitté la Californie.

Il a même posté dans plusieurs forums une tirade de commentaires, exprimant sa colère et son dégoût envers l’industrie cinématographique.

«BURN IT», a-t-il écrit sur un compte Twitter désormais supprimé. «BRÛLEZ TOUTE LA VILLE DÉGÉNÉRÉE! VERREZ TOUTE LA COTE OUEST SI VOUS DEVEZ. »

De retour dans la maison de son enfance, il a commencé sa fascination pour QAnon, qui à l’époque était un groupe beaucoup plus petit – et n’avait qu’un mois à l’époque.

Il a rapidement commencé à mettre en place son alter ego Internet, Neon Revolt, à lancer son blog et à se faire rapidement un nom au sein de l’organisation QAnon.

En 2019, Cornero a utilisé sa position et l’abondance de ses abonnés pour collecter des fonds sur une plateforme de financement participatif afin d’écrire un livre QAnon.

Après avoir collecté 150000 € grâce à la campagne, Cornero a écrit et publié un livre intitulé: Revolution Q: L’histoire de QAnon et la 2e révolution américaine – qui a notamment été retiré d’Amazon et de Barnes & Noble – qu’il a ensuite vendu aux partisans de QAnon.

Il est rapidement devenu l’un des livres les plus influents de l’organisation QAnon.

En raison de l’utilisation du nom QAnon par Cornero et du fait qu’il savait que l’organisation était une entreprise très rentable, Cornero a été surnommé «paytriot», une expression utilisée pour décrire les partisans de QAnon qui exploitent le mouvement à des fins financières personnelles.

La position de pouvoir de Cornero au sein du groupe QAnon a de nouveau été mise en évidence lorsqu’un pirate a obtenu une copie d’un serveur de messagerie utilisé par les propriétaires de 8kun, un site Web sur lequel le créateur anonyme de QAnon publie des mises à jour.

Les e-mails partagés entre Cornero et le propriétaire du site, Jim Watkins, ont prouvé que les deux étaient en communication constante, bien que les sujets abordés dans ces e-mails n’aient pas été publiés.

Cornero est également responsable de la présence de QAnon lors des émeutes du Capitole.

Le matin avant l’insurrection, Cornero a publié une série d’articles de blog maintenant supprimés, crachant encore des affirmations selon lesquelles l’élection avait en fait été volée à Donald Trump, affirmations qui se sont avérées manifestement fausses.

Kater a révélé que Cornero avait partagé des allégations de fraude électorale émanant du fils de Jim Watkins, Ron Watkins, qui est également membre de la communauté QAnon.

Depuis la révélation du nom de Neon Revolt, les gens se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions.

L’actrice Sophia Bush a tweeté: «Tellement trop fous pour le cinéma, les histoires inventées sur Q sont … les produits fantastiques d’un scénariste raté!?»

Alors qu’un autre utilisateur a répondu en disant: « Cela ne me surprend pas du tout.«

On ne sait pas si des poursuites judiciaires seront engagées contre Cornero après que sa véritable identité ait été révélée.

