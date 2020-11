Qui est Natalie Palamides? Détails sur la star et le comédien ‘Nate’

Un autre jour, une autre comédie spéciale Netflix, et bon, nous n’en sommes pas du tout fâchés!

Nate – Un One Man Show, qui met en vedette l’actrice Natalie Palamides et est réalisé par nul autre qu’une légende de la comédie et Parcs et loisirs La star Amy Poehler, arrive sur la plateforme de streaming le 1er décembre, mais les fans et les critiques parlent de la spéciale très attendue depuis un certain temps maintenant.

Palamides joue le rôle principal dans la spéciale, qui est un «mâle alpha apprenant à exprimer ses émotions et à comprendre les règles du consentement» et un «homme masculin stéréotypé essayant simplement d’être meilleur».

Tandis que Nate est sûrement en passe d’être un nouveau classique de la comédie, nous sommes curieux d’en savoir plus sur l’actrice derrière le personnage.

Qui est Natalie Palamides?

Voici 8 choses que vous ne saviez probablement pas sur le comédien en plein essor de Netflix Nate.

1. Elle est écrivain.

Natalie Palamides a quelques crédits d’écriture sur sa page IMDb, y compris les courts métrages La vie au-dessus du sol et Modifications mineures. Elle a également été écrivain dans un épisode de Le salon UCB et un épisode de Deux portes roses.

2. Elle est une comédienne de voix off populaire.

Palamides exprime le personnage de Buttercup sur Les Powerpuff Girls, et est toujours reconnaissant pour son concert de longue date.

«J’ai vraiment de la chance, ils me donnent la liberté financière de créer ces [live] montre », a déclaré Palamides dans une interview.

«Sans le doublage, je n’aurais pas … eh bien, je trouverais probablement un moyen de le faire. Cela me rend définitivement plus détendu, je peux vraiment me concentrer sur mon art », a-t-elle ajouté.

3. Natalie Palamides est très stylée.

Alors que Palamides est souvent habillée en personnage pour ses spectacles, en dehors de la scène, elle a un style vraiment cool, comme démontré ci-dessous.

L’article continue ci-dessous

4. Elle adore les grands espaces.

Un défilement sur son compte Instagram vous montrera que Natalie adore passer du temps à l’extérieur et que des activités comme le ski et la randonnée semblent être certaines de ses façons préférées de profiter du grand air.

5. Elle est originaire de Pennsylvanie.

Selon sa biographie UCB, Natalie est originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle est actuellement basée à Los Angeles, en Californie.

6. Elle dit qu’elle n’est pas coordonnée.

Dans une interview, Palamides a révélé qu’elle était super maladroite.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la chose la plus dangereuse qu’elle ait jamais faite, elle a répondu: «Tout ce qui est sur roues. Je suis très peu coordonné. «

« Je suis tombée d’une colline et d’un mur de briques en faisant du vélo … pour une raison quelconque, cela ne m’a pas empêché de mettre un véhicule à deux roues dans mon spectacle », a-t-elle ajouté.

7. Elle a commencé à jouer le rôle de Nate en 2016.

Palamides a révélé qu’elle avait commencé à travailler sur le personnage de Nate en 2016. Elle a commencé par faire un peu de dix minutes avec son personnage, et cela s’est si bien passé, qu’elle a voulu le jouer pendant une heure complète.

«J’ai fait un morceau de dix minutes et ça s’est si bien passé, que j’ai dit à Phil ‘Je veux faire Nate pendant une heure complète’. Et donc au début, j’explorais la masculinité et ce que cela signifiait d’être un homme en 2017, 2018 », a-t-elle déclaré.

8. Elle a toujours su qu’elle voulait être comédienne.

Depuis qu’elle est jeune, elle est bien consciente du pouvoir de la comédie.

«Enfant, j’étais toujours le clown de la classe, à 10 ou 11 ans, ma tante m’a demandé ce que je voulais faire quand je serais grande et j’ai dit« comédienne »», a-t-elle expliqué.

«Elle a dit:« Tu ne veux pas faire quelque chose qui aide les gens? Docteur, professeur? et j’ai dit: «Rire aide les gens». Et elle a dit: ‘C’est vrai.’ »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.