Qui est Nancy Carell, l’épouse de Steve Carell?

Nancy Carell, la femme de Steve Carell, s’est fait un nom à Hollywood. Le couple s’est marié en 1995 et sont toujours ensemble aujourd’hui.

Mais Steve et Nancy Carell ne se sont pas rencontrés sur le tournage de « The Office »; ils se sont plutôt rencontrés officiellement pendant leur séjour au groupe de comédie d’improvisation emblématique de Chicago, The Second City. Ils ont deux enfants ensemble, qui ont tous grandi.

Nancy a eu toute une carrière, y compris le travail sur « Saturday Night Live » et divers camées. Elle a même joué aux côtés de son mari, parfois comme son amour.

Pourtant, nous aimerions en savoir plus sur ce couple hilarant.

Qui est Nancy Carell?

Elle est de Cohasset, Massachusetts.

Nancy Ellen Walls Carell est née le 19 juillet 1966. Elle a fréquenté le Boston College, où elle faisait partie de la troupe d’improvisation du collège appelée «My Mother’s Fleabag» jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme en 1988.

Elle a rencontré Steve lorsqu’elle a rejoint un groupe d’improvisation à Chicago.

Après avoir obtenu son diplôme, Nancy a déménagé à Chicago pour commencer sa carrière de comédienne avec le groupe de comédie d’improvisation The Second City – où Steve était son professeur.

Cependant, il a fallu un certain temps avant que leur romance ne décolle vraiment. Dans une apparition sur «Ellen», Steve a expliqué que Nancy travaillait dans un bar en face du théâtre The Second City, où Steve lui rendait souvent visite juste pour la voir.

«La conversation serait quelque chose comme: ‘Hé, tu sais, si jamais je demandais à une femme de sortir, ce serait quelqu’un comme toi. Tout comme toi. Et elle dirait:’ Si un gars comme toi le faisait un jour demandez à une femme comme moi de sortir, je le ferais certainement », a-t-il déclaré. « Cela a duré des semaines. D’autres personnes au bar ont dû dire: » Fais-le! Sortez-nous tous de notre misère. » Et finalement, nous l’avons fait. C’était génial. «

Après avoir tourné avec divers membres de la distribution, Nancy a été embauchée par Second City Northwest où elle est apparue dans leur production de « The Madness of Curious George ».

Aux côtés de son mari, elle a joué dans la série « Piñata Full of Bees » sur la côte est de la société au Kennedy Center à Washington, DC Les critiques suggèrent que la production ne fournirait pas la prochaine génération de grands talents comiques, mais l’avenir a prouvé le contraire .

Nancy Carell est une actrice de télévision et de cinéma.

Après son passage avec The Second City, Nancy a joué dans la 21e saison de « Saturday Night Live ». Pendant son temps sur « SNL », elle était connue pour se faire passer pour la journaliste et présentatrice de CNN Bobbie Battista.

Avec son mari, Nancy a travaillé comme correspondante sur « The Daily Show with Jon Stewart, » à partir de 1999. Elle a quitté le spectacle en 2002, un an après avoir donné naissance à leur fille, Elisabeth Anne; en 2004, le couple a eu leur fils, John.

Elle a également joué aux côtés de son mari dans « The Office », dans lequel elle a joué la petite amie de l’agent immobilier de Michael Scott, Carol Stills, pendant quelques épisodes. Stills était l’agent immobilier qui a vendu son condo à Scott au cours de la deuxième saison.

Le couple fictif était fiancé, mais ils ont mis fin aux choses en raison du fait que Scott a photographié son visage sur le visage de l’ex-mari de Stills – heureusement, les Carell sont toujours aussi forts dans la vraie vie.

Nancy a également fait une apparition dans le film « Bridesmaids », où elle a joué un partenaire de tennis. Elle a joué dans « Angie Tribeca » en tant que Mme Perry, qu’elle a co-créée avec son mari, et il a joué le rôle de la collègue « The Office » alun Rashida Jones. Elle a également joué le rôle de conseillère de la clinique de santé dans «The 40-Year-Old Virgin» et a exprimé le personnage d’Helen Goode dans la série animée «The Goode Family».

Elle travaille également dans les coulisses.

Nancy et Steve ont travaillé ensemble pour créer le spectacle « Angie Tribeca, « diffusé de 2016 à 2018.

L’article continue ci-dessous

« Nous n’avons pas commencé à penser que nous allions écrire une émission », a déclaré Steve à propos de la série. « Nous venons de trouver ce nom qui était vraiment stupide et ça n’arrêtait pas de nous faire rire … et plus on en parlait, plus ça nous faisait rire! »

Les Carell sont toujours très amoureux.

Bien que de nombreux mariages hollywoodiens ne durent pas longtemps, il semble que Steve et Nancy aient une vie conjugale à bout de souffle.

«Je savais très tôt qu’elle était la bonne. Je n’oublierai jamais de me tenir à l’autel et je l’ai vue descendre dans l’allée – immédiatement un sentiment de calme m’a envahi», a révélé Steve en 2013. «Il y avait un air éthéré. sentir à quel point tout était juste et plus que tout, c’était très stimulant de savoir que cette personne allait être mon partenaire et me soutenir. Cela m’a juste fait me sentir forte, et je ne l’oublierai jamais. «

Ils gardent leur vie personnelle privée.

Bien que les deux soient sous les yeux du public, le couple n’utilise pas les médias sociaux pour publier les événements de leur vie. Quand Ellen DeGeneres a tenté d’inciter Steve à rejoindre Instagram, cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu car il n’a pas encore de compte officiel.

« Je pense que les gens sont vraiment enthousiastes et intéressés à voir ce que je fais », a déclaré sarcastiquement Steve à Ellen. De même, Nancy ne semble pas avoir de comptes publics sur les réseaux sociaux.

Emelyne est un écrivain qui couvre l’actualité du divertissement et de la culture pop.