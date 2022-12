Qui est mort à la fin de « La que se avecina 13 » et ce que cela signifie pour la saison 14

La saison 13 de « Celui qui arrive » ça s’est envolé et la fin nous a complètement époustouflés. Après un long réseau entre tous les habitants de la communauté, les séries Telecinco et Prime Video ont montré que l’un des personnages était décédé. Ici, nous allons expliquer qui c’était, Pourquoi c’est arrivé et quelles répercussions cela aura-t-il sur la prochaine tranche de la Fabrication espagnole.

La treizième saison a débuté le 18 novembre 2022 sur la plateforme de streaming et, semaine après semaine, les épisodes qui continuent l’histoire de ce complexe immobilier ont été diffusés.

Jusqu’à présent, cela a été le versement le plus court, car composé de huit épisodes, contre seize ou treize fois auparavant. Bien qu’il y ait encore quelques questions sur la fin retentissante.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce de la saison 13 de « La que se avecina » ici.

QUI EST MORT A LA FIN DE LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

Le personnage décédé à la fin de Noelia Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón, car il est fort probable qu’elle se soit suicidée après le rejet de son fils. Dans les derniers épisodes, on a découvert que le fils du voisin n’était pas mort et qu’il s’agissait en fait d’Adolfo Faustino.

Le jeune homme avait été élevé par la sœur de Noelia, Victoria Rafaela. Lorsque les voisins ont découvert la vérité, ils ont organisé une réunion entre les deux à la Cafebrería Quiroga, mais Adolfo a rejeté sa mère biologique et a assuré que Victoria serait toujours sa vraie mère.

Noelia parle avec Adolfo dans la saison 13 de « La que se avecina », le fils qu’elle a perdu il y a des années (Photo : Prime Video et Telecinco)

Noelia finit par avoir le cœur brisé après que le fils qui lui a manqué pendant tant d’années ne veuille plus rien avoir à faire avec elle. Par conséquent, il est plus qu’évident que c’est ce qui l’a amenée à se suicider.

Cependant, il existe d’autres théories qui disent que quelqu’un l’aurait effectivement poussée hors du bâtiment. La vérité est qu’Antonio a vu le corps de Noelia allongé sur le sol alors qu’il installait le marché aux poissons chez lui.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LA SAISON 14 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

Si l’on part du postulat que Noelia s’est réellement suicidée, alors cela signifiera dans la saison 14 de « La que se avecina » que Victoria héritera des locaux de la Cafebrería en tant qu’appartement où vivait Noelia.

Par conséquent, maintenant qu’Antonio veut remettre Mariscos Cesio à flot, il devra traiter avec Victoria comme sa logeuse.

ET SI NOELIA N’ÉTAIT PAS MORT À LA FIN DE LA SAISON 13 DE « CELLE QUI EST AVECINA » ?

Une autre théorie (bien que nous ne pensons pas que ce soit très vrai) est que Noelia a été poussée par quelqu’un et que l’impact ne l’a pas tuée. Par conséquent, lorsque vous vous réveillerez à l’hôpital, vous accuserez la personne responsable de votre accident.

En tout cas, le mystère de qui est responsable pourrait être un élément important dans ce qui va arriver dans l’épisode 14.