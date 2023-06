in

chef cuisinier

Découvrez qui est monté au balcon à MasterChef Argentine 2023 ce jeudi 22 juin.



Qui est monté au balcon de MasterChef Argentina hier jeudi 22 juin

Ce jeudi 22 juin, nous avons eu un nouveau programme de MasterChef Argentine 2023où les participants devaient effectuer plats avec airs allemands. Découvrez lequel d’entre eux est monté sur le balcon.

Ce fut une journée positive pour tous les cuisiniers. Des idées originales et des saveurs plus qu’approuvées par les jurys.

Intervenants :

Maria Sol

Rodrigue

Achille

silvana

« Quatre plats très bons. Bonnes saveurs et présentations. Je les félicite« a-t-il commenté donato santis.

« Il y avait beaucoup d’imagination, d’envie et d’airs allemands. Mais un seul monte au balcon« il ajouta Martitegui allemandqui a ensuite remis les tabliers noirs à Achille et Silvana.

Finalement, Damien Betular Il a mis en avant les plats de Rodrigo et María Sol, et a annoncé qui d’entre eux serait sauvé du gala des éliminations dimanche : «L’un des deux était un peu mieux que l’autre, donc, qui monte au balcon est… RODRIGUE !«

Qui est monté au balcon ce jeudi chez MasterChef Argentina ?

Rodrigo Salcedo est monté au balcon de MasterChef Argentina ce jeudi 22 juin. Aquiles, Silvana et María Sol, quant à elles, ont conservé le tablier noir et iront dimanche au gala des éliminatoires avec Antonio et Daniela.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?