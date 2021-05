Qui est Montana Yao, l’épouse de Malik Beasley? La star de la NBA s’excuse pour le drame de Larsa Pippen

Le drame entre Malik Beasley, sa femme, Montana Yao et Larsa Pippen est de plus en plus profond.

La star de la NBA, qui vient d’avoir 24 ans, a fait la une des journaux nationaux après avoir été photographiée tenant la main de l’ancienne meilleure amie de Kardashian Larsa Pippen en novembre.

Mais maintenant, Beasley s’excuse auprès de son ex-épouse après que sa relation avec Larsa Pippen ait laissé Yao publiquement le cœur brisé.

Les Timberwolves du Minnesota ont dédié un long post Instagram à Yao et ont affirmé avoir rompu avec Pippen après avoir réalisé « qu’il n’y a personne comme vous. »

Partageant une photo de retour avec Yao et leur jeune fils, Beasley a écrit: « Je cherchais plus quand c’était ici pendant tout ce temps. Je dis au monde et à toi qu’il n’y a personne comme toi pour moi. »

Qui est la femme de Malik Beasley, Montana Yao?

Montana Yao est originaire de Californie.

Yao est né le 5 août 1997 et a grandi en Californie.

Elle a grandi en participant à des concours de beauté et s’est classée dans le top 10 de Miss California Teen 2016.

Yao est mannequin et rappeur.

Yao compte plus de 140000 abonnés, où elle partage souvent des images de séances de photos de maillots de bain et d’autres photos de tenues.

Comme elle a supprimé l’un de ses anciens messages avec Beasley, ses médias sociaux se composent désormais principalement de ses clichés de mannequins et d’images de son adorable fils. Mais elle partage occasionnellement des vidéos de rap, du freestyle pour ses followers. La fille a des bars!

Malik Beasley et Montana Yao ont un enfant.

Montana Yao a un fils adorable avec Malik Beasley nommé Makai, né le 26 mars 2019. Un défilement sur son Instagram vous montrera qu’elle adore être maman, et toutes les photos et vidéos d’elle et de Makai sont trop mignonnes pour mots!

« J’ai besoin de toi plus que tu as besoin de moi tu ne comprends même pas … ma petite âme soeur [heart] Je t’aime au delà des mots! » elle a écrit dans un post Instagram sincère en février.

«Je tuerais et mourrais pour toi 100 fois plus. Merci d’avoir donné à ma vie tellement plus de sens et de but !!!!! QUELLE ÉTAIT LA VIE AVANT VOUS !!!!!!! MON CŒUR SOUS FORME HUMAINE !! » elle a ajouté.

Malik Beasley et Montana Yao ont été accusés de drogue.

En septembre 2020, Beasley a été arrêté et accusé de menaces de violence et de possession de drogue au cinquième degré. La police a été appelée au domicile du couple dans le Minnesota par des personnes qui prétendent que Beasley a pointé une arme sur eux alors qu’ils se trouvaient sur le terrain de sa propriété.

Yao a également été arrêté pour possession criminelle après que la police ait fouillé la maison et saisi plus de 835 grammes de marijuana.

Yao a affirmé que la marijuana était tout à elle et qu’elle avait été achetée à des fins médicinales, mais n’a pas pu fournir les documents nécessaires pour étayer sa demande.

Les accusations de drogue ont été retirées après que Beasley a été condamné à 120 jours de prison pour la menace de crime de violence.

Yao a demandé le divorce juste au moment où les photos de Malik et Larsa ont fait surface.

« Le Montana a demandé le divorce le jour où elle a vu les photos », a déclaré une source proche de Yao. « Montana n’a jamais triché, et ce n’est pas dans son caractère. Elle ne sort avec personne. C’est une personne de la famille. Elle se concentre sur prendre soin de son fils avec ses parents. Ils sont en quarantaine ensemble. Son fils est sa première priorité. »

Que s’est-il passé entre Malik Beasley et Larsa Pippen?

Yao, 23 ans, a demandé le divorce de Beasley en décembre 2020 après que Beasley ait été photographiée tenant la main de Pippen, 46 ans.

La star de la NBA, âgée de 24 ans, a fréquenté l’ex-femme de Scottie Pippen jusqu’au début du mois de mai 2021, mais leur relation était marquée par le drame.

Yao a affirmé que son mari l’avait trompée avec Pippen et que Beasley l’avait expulsée, ainsi que leur fils, de leur domicile familial au milieu de la rupture. Beasley a nié cela, affirmant que lui et Pippen n’avaient commencé à sortir ensemble qu’après s’être séparés de Yao.

Cependant, à la suite de sa séparation d’avec Pippen, il semble que Beasley essaie de faire amende honorable avec sa future ex-femme.

«Je ne cherche pas à être jugé, je cherche le pardon. Pour me pardonner d’avoir blessé ma famille comme je l’ai fait », a-t-il écrit sur Instagram:« En fin de compte, je suis un garçon amoureux et je m’ennuie de vous tenir et de vous aimer. »

