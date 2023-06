Qui est Mónica Ramos, participante à Big Brother Chili 2023 ?

in

Grand frère Chili

Chez 45Secondes.fr, nous vous racontons l’histoire de Mónica Ramos, la participante la plus ancienne de l’histoire de Big Brother.



Monica Ramos, participante GH Chili 2023.

L’un des joueurs qui est entré dans la première saison de Grand Frère Chili 2023 et n’est pas passé inaperçu du public à ses débuts dans la maison la plus célèbre du pays est Monica Maria del Carmen Ramos Yañez. C’est parce que la femme, âgée de 77 ans, Elle est la participante la plus ancienne à avoir traversé la réalité dans le monde entier.

Dans sa présentation, il a fait remarquer qu’il vit à Floride, une commune située dans le Région métropolitaine de Santiago du Chili. Tout au long de sa vie, elle a occupé différents postes, parmi lesquels elle était opératrice d’ascenseur dans un immeuble, où elle a rencontré son mari : ils se sont mariés et ont eu trois enfants.

Elle était également vendeuse dans des foires et a même eu des ennuis avec la police chilienne parce qu’elle n’avait pas les permis nécessaires. De plus, il a révélé qu’il passe une partie de son temps dans le Hôpital Sotero del Río, où elle passe ses journées à tricoter avec des enfants qui luttent contre le cancer.

Une autre chose qu’il a dit est que un de ses hobbies est de danser le tango, genre musical né en Argentine et devenu populaire dans le monde entier. Dans sa présentation, il a expliqué avoir appris cette discipline grâce à son père et continue actuellement de la pratiquer avec son petit-fils.

+Comment voir Big Brother 2023 ?

Big Brother Chili 2023 est visible du dimanche au vendredi sur l’écran de Chilevisión à 22 heures. Cependant, cette année une nouvelle modalité a été ajoutée : Pluto TV, le service de streaming de Paramount, le diffusera 24h/24.

Pour accéder à la plate-forme, qui appartient à Chilevisión, vous devez faire CLIQUEZ ICI. Ensuite, vous devrez chercher le canal 141, qui diffusera le format toute la journée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?