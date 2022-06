Qui est Mme Marvel : histoire, pouvoirs et ce qu’il faut savoir sur Kamala Khan

merveille continue de ravir ses fans et d’élargir son univers avec divers produits audiovisuels. En ce sens, cette fois, il crée un Nouvelle série, dans lequel il présente son premier super-héros féminin musulman en tant que chef de file. Celui-ci est intitulé « Mme Merveille” et est basé sur les bandes dessinées sur Kamala Khan, une jeune femme pakistanaise-américaine qui protège les rues de Jersey avec ses pouvoirs.

Ainsi, une grande partie du public se demande quelle est l’origine de ce nouveau personnage, compte tenu de son histoire, de ses atouts et de tout ce qui le rend digne de sa propre production de la populaire franchise.

Par conséquent, découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur Mme Merveillela nouvelle super-héroïne de la série diffusée sur Disney Plus.

QUI EST KAMALA KHAN ?

Bien que le titre de Mme Merveille Il a été donné à divers personnages de bandes dessinées au fil des ans, tels que Carol Danvers, Sharon Ventura ou Karla Sofen, en 2013 ce nom a été donné à une nouvelle super-héroïne : Kamala Khan.

Elle est présentée comme une adolescente musulmane pakistanaise-américaine vivant à Jersey City qui écrit des histoires fictives sur les Avengers. La jeune femme admire particulièrement Carole Danver (maintenant connu dans le MCU sous le nom Capitaine Marvell) et, tout comme son idole, il finit par acquérir des pouvoirs de manière inattendue.

Kamala est le protagoniste de cette nouvelle production Disney Plus, marquant l’histoire en tant que La première super-héroïne musulmane de Marvel tête d’affiche de sa propre série.

L’ORIGINE DE MME. MERVEILLE DANS LA BD

Dans les bandes dessinées, l’origine de notre super-héroïne est liée à l’héritage du groupe d’êtres connus sous le nom d’Inhumains. Suite aux événements d' »Infinity » en 2013, la ville d’Attilan a été détruite et un nuage de Brume terrigène se répandre dans l’atmosphère terrestre. Cela a causé les cellules inhumaines de Kamala Khan.

À partir de ce moment, l’adolescente, qui faisait déjà face à certains problèmes, comme l’équilibre entre les croyances religieuses de sa famille et la société dans laquelle elle vivait, son intégration à l’école et d’autres circonstances typiques de son âge, doit composer avec sa nouvelle réalité : être une super-héroïne.

En raison de son fanatisme pour Carole Danveret dans une tentative de l’honorer, elle choisit de s’appeler le titre de Mme Marvel.

LES POUVOIRS DE MME. MERVEILLE

Bien que les pouvoirs de Mme Merveille ont évolué dans des bandes dessinées au fil des ans, elle a certaines capacités qui restent avec le temps. Ainsi, il a la capacité de contrôler ses propres molécules, il a une élasticité qui lui permet de rétrécir et de grandir à volonté, et il peut changer d’apparence, grâce à un lien génétique avec une dimension alternative. De plus, Kamala peut également se soigner.

Dans la série de Disney+, quant à lui, il a été avancé que l’origine de ces pouvoirs serait liée à un mystérieux bracelet. Et, contrairement aux textes, lorsque sa main grandit, cela ressemble plus à une projection cristalline d’une main, plutôt qu’à son corps qui grandit et rétrécit physiquement.

Interrogé sur ces modifications, le président de Marvel Kévin Feig a laissé entendre que cela tenterait de prioriser la relation de Kamala Khan avec Carol Denvers, étant donné que le récit des Inhumains n’a pas de pertinence actuelle dans les productions audiovisuelles de la franchise.

QUI EST L’ACTRICE QUI STARS DANS « MS. MERVEILLE »

L’interprète Iman Vellani19 ans, est chargé de donner vie au protagoniste de « Mme. Merveille ». Il s’agit de ses débuts dans un rôle vedette dans un film de fiction ou à la télévision.

La jeune femme d’origine pakistanaise est née au Canada, est diplômée de l’école secondaire Unionville à York, en Ontario, et a été choisie comme membre du comité « TIFF Prochaine Vague » dans le Festival international du film de Toronto de 2019.

Iman Vellani joue Kamala Khan (Photo: Mme Marvel / Instagram)

QUAND EST-CE QUE « MS. MERVEILLE »

La série « Mme. Merveille » premières à travers Disney+ le 8 juin 2022. Par conséquent, seul un abonnement est requis sur la plateforme de streaming populaire pour profiter des épisodes de cette production créée par Bisha K’Ali.

