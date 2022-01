Qui est MJ Rodríguez, la première femme trans à remporter un Golden Globe

CÉLÉBRITÉS

L’actrice et chanteuse est d’origine portoricaine et a fait une émission en direct après avoir remporté le prix sur ses réseaux sociaux.

© ImbdMJ Rodriguez, vainqueur des Golden Globes

MJ Rodriguez était l’une des célébrités qui ont surpris aux prix Globes dorés le 9 janvier au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, en Californie, parce qu’elle était la première femme trans à remporter un Golden Globe.

Contrairement aux années précédentes, l’une des absences de NBC a pris la décision, lui refusant sa couverture médiatique habituelle jusqu’à la fin des accusations de racisme, de sexisme et de manque de diversité aux Golden Globes.

Cette fois, la liste des nominés était plus large, donc la pression sur Hollywood en valait la peine. C’est le cas d’Ariana DeBose (d’origine africaine, italienne et portoricaine) et de Rachel Zegler (d’origine colombienne et polonaise), pour leur excellent travail en « L’amour sans barrières ».

MJ Rodríguez, le clou de la soirée

MJ Rodriguez Il est d’origine portoricaine. Après l’annonce de son prix, l’actrice a fait une émission en direct sur son compte Instagram, où elle a expliqué à quel point elle était heureuse lorsqu’elle a remporté le prix. « C’est pour les communautés LGBTQAI, noires, latinos, asiatiques, les nombreuses belles couleurs de l’arc-en-ciel… Ce n’est pas seulement pour moi, c’est pour vous tous », a-t-il déclaré.

« OMG, OMG ! @goldenglobes Waouh ! Merci! Quel cadeau d’anniversaire des plus incroyables ! C’est la porte qui ouvrira la porte à beaucoup plus de jeunes talentueux. Ils verront que c’est plus que possible. Vous verrez qu’une jeune latina noire de Newark New Jersey qui avait un rêve, changer la façon de penser que d’autres feraient AVEC AMOUR. L’AMOUR GAGNE. Pour mes petits bébés LGBTQAI NOUS SOMMES ICI la porte est déjà ouverte maintenant elle atteint les étoiles !!!!! », a écrit sur son réseau social.

L’actrice et chanteuse a été nominée l’année dernière pour un Emmy de la meilleure actrice, mais n’a pas pu obtenir le prix. MJ est devenu plus connu après avoir été présent dans Pose, en donnant vie au personnage de Blanca Rodríguez-Evangelista.

La série de Ryan Murphy raconte l’histoire de la communauté LGBTI+ des années 80 à New York. La production FX a eu huit nominations pour son thème dramatique, dont la meilleure série, le meilleur acteur (pour Billy Porter), le meilleur réalisateur (pour Steven Canals) et le meilleur scénario.

Qui est MJ Rodriguez ?

MJ Rodriguez Il est né le 7 janvier 1991 à Newark (New Jersey) d’un père portoricain et d’une mère afro-américaine. Elle a commencé sa carrière artistique à l’âge de 11 ans après que sa mère l’a inscrite au New Jersey Center for the Performing Arts, où elle est devenue une vétéran et a participé à leur programme de théâtre pour les jeunes du New Jersey.

