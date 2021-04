Qui est Miles Skinner? Détails sur l’ex-fiancé de Whitney Cumming et leurs fiançailles rompues

Nous connaissons et aimons tous Whitney Cummings pour ses routines de stand-up hilarantes, son rôle dans sa propre sitcom NBC « Whitney » et en tant que créatrice de « 2 Broke Girls ». Elle était également productrice et scénariste pour le redémarrage de « Roseanne » – avant qu’il ne soit annulé, bien sûr.

Cummings fait toujours rire ses fans avec ses singeries folles sur scène, mais qui sait si ce n’est qu’un personnage. Mais qu’en est-il de sa vie personnelle?

Bien qu’elle ait tendance à garder maman sur sa vie amoureuse et avec qui elle sort, malheureusement, nous avons tous découvert comment elle et son ex-fiancé avaient décidé de démissionner après plus d’un an de fiançailles.

Qui est Miles Skinner?

Que fait Miles Skinner dans la vie? Skinner travaille dans la publicité. Son dernier emploi était celui de directeur créatif exécutif / projets spéciaux de VICE Media de mars 2017 à novembre 2020.

Skinner a également travaillé en tant que directeur créatif du groupe VICE Media et directeur créatif de la filiale de services créatifs de VICE, VIRTUE Worldwide. Avant de travailler pour VICE, il était stratège de marque indépendant pour des entreprises comme Nike, Ralph Lauren, les New York Rangers et les New York Knicks.

Skinner et Cummings se sont rencontrés sur une application de rencontres.

Vous ne pensez probablement pas que des applications comme Tinder peuvent faire des matchs, mais c’est ainsi que Cummings a rencontré son ex.

Dans une vidéo qu’elle a publiée sur Instagram avec sa bague de fiançailles, elle l’a légendée: «Aujourd’hui, je me suis fiancée. Je l’ai bien géré! Cela montre simplement que si vous travaillez sur vous-même, faites confiance à votre instinct et gardez votre ego sous contrôle, vous pouvez aussi trouver l’amour sur une application de rencontres. »

Le couple a commencé à se fréquenter début 2017.

Cummings a déclaré qu’elle aimait garder les choses privées, mais lorsqu’elle est apparue sur « Conan » en novembre 2017, elle a révélé qu’elle était en couple depuis 10 mois et a rencontré son nouveau mec sur Internet.

Faire des maths, cela signifie qu’elle et Skinner ont commencé à sortir ensemble en janvier ou février 2017.

Skinner a proposé le jour de son anniversaire.

Skinner s’est mis à genoux le jour du 36e anniversaire de Cummings, le 4 septembre. Il a proposé devant son cheval de sauvetage bien-aimé, King, et la comédienne était en état de choc complet.

« Cela est tellement bizarre. J’aurais eu une manucure. Qu’est-ce qui se passe? Est-ce réel? » elle a dit.

Le couple s’est séparé en février 2020.

Les deux se sont fiancés pendant un an et cinq mois avant de le quitter en février 2020.

Whitney a expliqué sur son podcast, «Good For You», que la raison pour laquelle les deux se sont séparés était parce qu’elle avait réalisé qu’elle n’était pas prête.

«Rien de méchant, pas de drame. Ce n’était tout simplement pas – j’ai l’impression que personne ne me croira – je n’étais vraiment pas prête à planifier un mariage, tout cela m’a vraiment bouleversée », a-t-elle déclaré.

Cummings a également mentionné qu’il était difficile pour elle de planifier son mariage après l’AVC de sa mère: «Ma mère est en mauvaise santé sur le plan de la santé … l’idée de planifier était vraiment écrasante et plutôt triste pour moi. J’ai le sentiment que la planification d’un mariage doit être amusante et non pas complètement décevante. «

En mars 2020, Cummings est apparu sur « Live with Kelly and Ryan ». Kelly Ripa a plaisanté en disant que son fils, qui avait le béguin pour Cummings, était heureux que Cummings ait annulé ses fiançailles:

Ripa a déclaré que les fiançailles étaient « le plus beau jour de sa vie ». Cummings l’a pris dans la foulée, révélant finalement: « J’ai eu un drame familial et ce n’était tout simplement pas le bon moment et toute la planification était si mouvementée. »

Cummings ne laisserait pas Skinner regarder ses routines debout quand ils étaient ensemble.

En apparaissant sur « Conan » en 2017, Cummings a révélé qu’elle voulait garder sa vie romantique privée, refusant de laisser Skinner regarder l’un de ses stand-up. Peut-être qu’elle essayait de conserver une certaine image d’elle-même avec lui, mais il aurait pu simplement aller sur Internet et rechercher certaines de ses routines, n’est-ce pas?

Ils sont tous les deux passionnés par les animaux.

Cummings est un militant pour les animaux et a tout fait, de l’aide aux animaux dans les abris à l’élevage d’un cheval de sauvetage. Skinner est également passionné par la cause, possédant des chiens et soutenant d’autres causes: les droits de l’homme, l’action sociale et l’autonomisation économique.

Quelle est la valeur nette de Whitney Cummings?

La valeur nette de Whitney Cummings est de 30 millions de dollars! C’est assez impressionnant vu qu’elle n’a que 38 ans!

Qui sort avec Whitney Cummings maintenant?

Actuellement, il semble que Cummings ne sort avec personne; elle semble plutôt passer un bon moment à vivre sa vie et aimer son travail.

Elle vient de présenter l’emblématique Paris Hilton sur son podcast, où les deux ont parlé de thérapie, de médicaments ADD et de ses plus grandes peurs, avec une fonctionnalité de Dan Levy dans un appel FaceTime.

Le 10 avril, elle a partagé la scène avec ses collègues comédiens Doug Benson et Margaret Cho pour une nouvelle édition de la vitrine stand-up, «Magic Asphalt: Drive-In Comedy Under the Stars». L’émission était organisée dans le parking Magic Castle Hollywood parcelle.

