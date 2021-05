Qui est Miles Morales et comment il devient Spider-Man

Fin 2018, l’industrie des super-héros et de l’animation a été surprise par la sortie de Spider-Man: un nouvel univers, dans une association entre merveille, Sony et Paramount, où nous avons été présentés aux jeunes Miles Morales. Le film a été un succès commercial, a remporté un Oscar et popularisé le personnage au point qu’un jeu vidéo spécial a été conçu pour PlayStation 5. Comment ce personnage est-il né?

Dans ce qu’on appelle le Univers multiple, Tout a commencé quand Norman Osborn, le célèbre gobelin vert, expérimentait des araignées qui donnaient du pouvoir à Peter Parker. Une nuit le méchant Prowler est entré dans son laboratoire pour voler des informations, mais n’a pas remarqué l’un des insectes rampant sur sa jambe et l’a emmené dans son appartement..

Ici entre en action Miles Gonzalo Morales, un adolescent d’origine afro-américaine et latino vivant à Brooklyn, qui était sur le point d’entrer dans une nouvelle école et était très attaché à sa oncle aaron. Ce que le jeune homme n’aurait jamais imaginé, c’est que Le frère de son père était secrètement le Prowler susmentionné et quand il est allé lui rendre visite chez lui, l’araignée a surpris le garçon et lui a mordu la main.

Avec le temps, Miles commence à découvrir ses capacités et il révélerait ce qui est arrivé à son meilleur ami. La première fois qu’il a utilisé ses pouvoirs, c’était lorsqu’il marchait dans la rue et est tombé sur un bâtiment en feu, où il n’a pas hésité et est venu à la rescousse des survivants. De là décide de vivre de manière anonyme, mais un événement qui change la vie se produit.

Onze mois après l’incendie, Ils l’ont informé que Spider-Man avait été abattu et était en danger, alors il se rend là où se trouve le héros et témoigne de loin de ce qui finirait par être sa mort.. Morales assiste aux funérailles de Parker et lors de sa réunion Gwen Stacy prenez les valeurs de Peter: avec une grande puissance vient une grande responsabilité et l’importance de porter un masque pour protéger vos proches.

Voyant que le monde s’épuisait Homme araignée et ce qu’il avait appris lors des funérailles, Miles Morales découvre son chemin et commence son aventure en héros. Parmi ses compétences les plus remarquables, nous avons le capacités d’arachnide avec le sens qui vous avertit du danger, de la force, de la vitesse et des réflexes, plus un facteur de guérison limité qui vous permet de guérir des os cassés ou des blessures graves.