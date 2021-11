Qui est Michael Rapino ? Le PDG de Live Nation derrière Astroworld

Le PDG de Live Nation, Michael Rapino, pourrait recevoir un paiement lucratif si les retombées des événements désastreux du festival Astroworld lui coûtaient son emploi.

Le divertissement Live Nation a été l’un des organisateurs du festival de musique Astroworld de Travis Scott, qui a fait huit morts et des centaines d’autres blessés.

Le programme de sortie du directeur général Michael Rapino s’élève à 168 millions de dollars, y compris les attributions accélérées d’options d’achat d’actions, les prestations médicales et plus de 40 millions de dollars en indemnités de départ.

Rapino peut toujours recevoir le solde complet de son forfait de sortie s’il démissionne pour une « bonne raison » ou s’il a été licencié « sans motif ».

Il n’y a actuellement aucune indication sur le fait que Rapino démissionnera ou non, car les enquêtes sur le festival de musique meurtrier sont toujours en cours.

Qui est Michael Rapino ?

Rapino dirige Live Nation Entertainment en tant que PDG et président depuis 2005.

Rapino est originaire de Thunder Bay, en Ontario, et a terminé ses études à l’Université Lakehead au Canada.

Il a passé dix ans aux Brasseries Labatt du Canada, occupant divers rôles de marketing et de divertissement.

Avant de devenir PDG de Live Nation, Rapino a dirigé plusieurs divisions, dont European Music et Live Nation International Music.

Rapino a abordé les décès d’Astroworld.

Rapino a publié une déclaration sur son compte Twitter dans laquelle il a reconnu les vies perdues à Astroworld.

« De nombreuses familles font face à l’inimaginable en ce moment et mon cœur va à elles et à toute la communauté Astroworld », a-t-il écrit. « Nous nous engageons à faire tout notre possible pour apporter aux familles et aux fans les réponses et le soutien qu’ils méritent. »

Plus d’une dizaine de poursuites ont été déposées contre les organisateurs du festival de musique, dont Live Nation et Travis Scott.

Scott a été critiqué pour avoir continué à se produire pendant près de 40 minutes après le début du chaos dans la foule.

Il y avait plus de 50 000 personnes qui ont assisté au premier jour d’Astroworld, et pendant le set de Scott, la foule a commencé à monter en flèche, provoquant l’évanouissement et le piétinement des gens.

Le rappeur aurait également assisté à une after chez Dave & Buster une fois le spectacle terminé, et c’est là qu’il a commencé à entendre parler des victimes et est immédiatement parti.

Depuis la tragédie, plus de détails ont commencé à faire surface non seulement autour de Scott mais également de Live Nation.

Live Nation a été critiqué après Astroworld.

Live Nation Entertainment, et sa société fille, Live Nation Worldwide, auraient été liés à environ 200 décès et au moins 750 blessés depuis 2006, soit presque aussi longtemps que Rapino a été PDG de la société.

Les incidents liés à Live Nation incluent des décès et des blessures commis par des intrus, notamment le kamikaze qui a attaqué le concert d’Ariana Grande à Manchester, en Angleterre, en 2017, et la fusillade de masse au festival de musique country Route 91 Harvest à Las Vegas la même année.

Pour Travis Scott, il fait face à des réactions négatives pour être connu pour susciter des foules indisciplinées lors de plusieurs de ses spectacles, ainsi que pour avoir regardé un véhicule d’urgence dans la foule sur son plateau Astroworld sans prendre la peine d’arrêter le spectacle.

Scott a depuis annoncé qu’il paierait tous les frais funéraires des victimes, ainsi que le lancement d’un partenariat avec BetterHelp pour offrir aux participants un mois gratuit de thérapie en ligne, bien que cette décision soit largement critiquée.

