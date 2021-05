Qui est Mia Khalifa, d’où vient-elle et pourquoi a-t-elle arrêté le porno?

Mia Khalifa était à un moment donné les interprètes les plus regardées de Pornhub et également l’une des personnes les plus rémunérées sur OnlyFans. Alors pourquoi a-t-elle arrêté le porno? Et que fait-elle maintenant?

Née au Liban sous le nom de Mia Callista en 1993, Mia Khalifa et sa famille ont fui en Amérique au plus fort du conflit du Sud-Liban en 2001, à l’âge de huit ans.

Elle est allée dans une école privée à Beyrouth, où elle a appris à parler anglais. Khalifa a été élevé dans une famille catholique conservatrice, mais prétend ne plus être un catholique pratiquant.

Après avoir déménagé en Amérique, Khalifa est allé au lycée dans le Maryland, a fréquenté une académie militaire en Virginie, puis est diplômé de l’Université du Texas El Paso avec un diplôme de premier cycle en histoire.

Pendant ses études, Khalifa gagnait de l’argent en travaillant comme barman, mannequin et «fille porte-documents» sur un espagnol. Deal or No Deal spectacle.

Mia Khalifa dans l’industrie du porno

2014 a été l’année où Mia Khalifa est devenue célèbre dans l’industrie du porno. Elle est entrée pour la première fois dans le monde du porno avec son mari de l’époque au début de 2014, lorsque les deux ont publié plusieurs images pornographiques sur un NSFW Sub-Reddit.

En octobre de cette année-là, la vidéo qui a choqué le monde musulman, l’a amenée à recevoir des menaces de mort de la part de l’Etat islamique et a amené ses parents à la renier. Il a présenté Khalifa dans un trio tout en portant un Hijab.

Mia Khalifa est une ancienne star du porno et gère un compte OnlyFans ‘Crédit: Mia Khalifa / Instagram

Le soutien de Mia Khalifa à la Palestine

Tout comme Bella Hadid, Mia Khalifa a utilisé son large public social pour exprimer son soutien à la Palestine. Le 17 mai 2021, elle tweeté: « Bonjour. La seule menace pour la démocratie au Moyen-Orient est Israël. »

Khalifa s’est également exprimé sur les manifestations des agriculteurs indiens en février 2021, tweeter: « Que se passe-t-il dans les violations des droits humains?! Ils ont coupé Internet autour de New Delhi ?! #FarmersProtest »

Pourquoi Mia Khalifa a-t-elle arrêté le porno?

La rencontre de Mia Khalifa avec ISIS après la vidéo d’elle en trio alors qu’elle portait un hijab est ce qui l’a amenée à quitter l’industrie pour adultes.

Elle a dit: « Ils [ISIS] a photographié une photo de moi décapité et a menacé que cela m’arrive.

«Cela m’inquiète mais j’essaie de ne pas le montrer, parce que vous ne pouvez pas montrer de faiblesse.

«C’est exactement ce qu’ils recherchent.

«J’essaye vraiment de donner l’impression que ça roule, mais je l’admets, ça t’arrive après un moment.

Mia Khalifa partage la photo la plus embarrassante pour célébrer 13 millions d’abonnés

Où est Mia Khalifa maintenant?

Après une interruption d’un an des réseaux sociaux, Khalifa est retournée sur Instagram en 2016 et elle avait déménagé au Texas à la recherche d’un nouveau départ.

En octobre 2017, Khalifa a annoncé qu’elle co-animerait un talk-show sportif quotidien intitulé Out of Bounds, mais qu’elle quitterait ensuite deux mois plus tard.

S’exprimant sur le podcast de Lance Armstrong, Forward, l’ex-pornstar a déclaré: « Je ne voulais pas être à LA. C’était mon travail de rêve mais je suis parti quand j’ai réalisé que je ne regarderais pas ma propre émission.

« J’adore Complex mais ils ont été compréhensifs quand j’ai dit que je voulais partir. »

Le mari de Mia Khalifa

Mia Khalifa a épousé son petit ami de lycée en 2011, mais ils ont divorcé en 2016.

Mia Khalifa et son fiancé Robert Sandburg ‘Crédit: Instagram / Mia Khalifa

Valeur nette de Mia Khalifa

En 2021, Mia Khalifa est estimée à 3 millions de dollars. Une grande partie de cela est générée à partir de ses comptes de médias sociaux et de son succès Uniquement les fans Compte.