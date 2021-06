Qui est Melissa Vandella ? La théorie du complot des clones d’Avril Lavigne expliquée

Si vous étiez une adolescente au début des années 2000, vous viviez probablement dans un état d’angoisse et Avril Lavigne était votre reine.

La princesse punk était partout à cette époque et a explosé lors de la sortie de son premier album en 2002.

Mais étiez-vous au courant de la théorie du complot complètement dingue qui suit la star depuis des années ?

En l’honneur de ses débuts bienvenus sur TikTok – avec une aide de Tony Hawk lui-même – revenons sur la théorie sauvage selon laquelle Avril Lavigne … n’est pas réellement Avril Lavigne.

Qu’est-ce que la théorie du complot des clones d’Avril Lavigne ?

Selon la légende, Avril a écrit son deuxième album juste après la mort de son grand-père et était extrêmement bouleversée parce qu’elle était si proche de lui.

Selon la théorie, la chanteuse canadienne ne pourrait pas vivre sa vie sans lui. Elle pleurait sur scène, dans les interviews, et devait même faire des pauses dans l’enregistrement pour se calmer.

Elle a ensuite tenté de se suicider à quelques reprises et, en 2003, est décédée.

Entre Mélissa Vandella.

Qui est Mélissa Vandella ?

Melissa Vandella était le sosie d’Avril qui partait en tournée de presse et faisait beaucoup d’interviews de type RP car la vraie Avril ne supportait pas d’être sous les projecteurs. Elle et Avril sont devenues les meilleures amies et Avril a pensé que ce serait amusant de lui apprendre à chanter comme elle.

Après son deuxième album, c’est à ce moment-là que la spéculation a commencé que la vraie Avril était morte et avait été remplacée.

A partir de là, Melissa serait Avril et aurait sa propre carrière musicale.

Quoi ?

Ce n’est que spéculation, mais vous devez admettre que des choses plus étranges se sont produites. Il y a même une entrée Wikipédia entière dédiée à cette théorie du complot.

La théorie a refait surface sur Twitter vers 2018 et les fans se sont demandé si Lavigne était parti depuis plus d’une décennie.

Bien sûr, ils se ressemblent, mais à quel point cette théorie tient-elle vraiment la route ?

En soutenant ces affirmations, les gens disent que la musique de Lavigne a changé au fil des ans – ce qui, oui, est logique étant donné qu’elle n’est plus une adolescente et n’a probablement pas la même angoisse punk.

De plus, Vandella n’a pas de médias sociaux qui en font un clone parfait, son style est différent d’où le changement de style et Lavigne est devenue un peu MIA, bien qu’elle ait la maladie de Lyme.

De plus, le visage de Lavigne a changé, mais rappelons-nous que la chirurgie plastique existe, donc ce n’est peut-être pas le travail de Melissa Vandella – malgré le fait que Vandella aurait été formée pour chanter et faire des relations publiques pour Lavigne.

La conspiration des clones s’est en quelque sorte silencieuse pendant un certain temps jusqu’à l’album 2019 de Lavigne.

Reprenant le vent, la conspiration des clones a refait surface lors de la sortie de l’album 2019 de Lavigne « Head Above Water », dans lequel la photo de couverture de Lavigne était apparemment très différente de celle dont se souviennent les gens d’Avril.

Les gens ont également remarqué que l’album de Lavigne n’était plus pop-rock mais évoluait vers un son plus mature. Lavigne a noté cette différence dans une interview d’Entertainment Weekly, « J’avais besoin d’évoluer musicalement et de ne pas refaire la même chose pop-rock encore et encore. »

Lavigne a même abordé la théorie du complot dans l’interview, « c’est juste une rumeur Internet stupide et [I’m] stupéfait que les gens adhèrent à cela. N’est-ce pas si bizarre ? »

Lavigne a poursuivi: « C’est tellement stupide. Et j’ai exactement la même apparence. D’un côté, tout le monde se dit: » Oh mon dieu, tu as la même apparence « , et d’autre part, les gens se disent » Oh mon dieu, elle est morte. ‘ »

Donc, Lavigne ne l’a pas vraiment dénoncé ou confirmé, mais pense certainement que c’est « bizarre ».

Lavigne dit qu’elle a exactement la même apparence, et je ne peux pas être en désaccord.

Plus récemment, Lavigne a publié un TikTok avec Tony Hawk, dans lequel elle se synchronise sur les lèvres avec sa chanson « Sk8er Boi » et les patins Hawk.

Vêtue de son uniforme des années 2000 – un long short coupé, un t-shirt musclé et une cravate – elle a exactement la même apparence.

Sérieusement, Lavigne n’a pas pris une ride depuis l’ère « The Best Damn Thing ».

Mais, regardez le TikTok et décidez vous-même s’il s’agit de Lavigne, Melissa – ou peut-être d’un autre clone sans nom d’origine indéterminée.

Repérez le thème X-Files.

