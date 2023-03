Qui est Melissa Galindo et pourquoi Kalimba est-il une tendance ?

in

On vous dit qui est Melissa Galindo et pourquoi la chanteuse Kalimbra est une tendance.

© Instagram Mélissa GalindoMelissa Galindo a pointé du doigt le chanteur Kalimba

La chanteuse Kalimba n’a pas cessé de jouer dans la controverse, récemment c’est devenu une tendance lorsqu’un fan a dénoncé que le musicien ne voulait pas prendre de photos avec elle et maintenant Melissa Galindo a accusé la chanteuse de harcèlement sexuel, alors on vous dit qui elle est et ce qu’on sait.

A travers une vidéo sur Instagram, Melissa a révélé qu’elle avait été harcelée sexuellement et pelotée par Kalimba après avoir ouvert l’un des concerts des membres d’OV7.

+ De quoi Kalimba est-il accusé ?

Selon la chanteuse, après avoir ouvert l’un des concerts de Kalimba, lorsqu’ils l’ont emmenée à son hôtel, la chanteuse s’est assise dans la camionnette à côté d’elle et l’a touchée sans son consentement: »J’étais assis normalement et soudain j’ai senti que quelque chose touchait mon vagin« , a-t-il pointé.

Melissa a révélé qu’au fil du temps, lorsqu’une relation amoureuse se terminait, un jour pendant la pandémie, il s’est réveillé avec plusieurs appels manqués de Kalimba et son manager recevant une invitation à une fête.

Melissa a raconté qu’après avoir refusé, Kalimba et le directeur sont venus chez elle, raison pour laquelle il n’avait pas voulu s’exprimer. Après avoir estimé qu’il valait mieux qu’ils ne soient pas chez lui, il sortit avec eux. En montant dans le camion, Kalimba aurait encore touché Melissa. Une fois arrivée à destination, Melissa a raconté qu’elle avait été harcelée et a reçu des invitations sexuelles pour lesquelles il a décidé d’engager un avocat pour mettre fin à sa relation de travail avec le chanteur.

« Ce que je veux avec cette vidéo, c’est que cette personne ne continue pas à faire ce qu’elle fait, car c’est sa façon de fonctionner« , a-t-il raconté dans la vidéo.

+ Qu’a dit Kalimba à propos des accusations ?

Jusqu’au moment, La chanteuse n’a pas réagi ni fait de déclarations sur les accusations de Melissa Galindo. En 2010, le chanteur a été accusé d’abus sexuels après quoi il a passé du temps en prison.

+ Qui est Melissa Galindo ?

Mélissa est une chanteuse et auteur originaire de Culiacán, Sinaloa, qui a commencé sa carrière professionnelle en 2014. auditionné pour La voix et a étudié au CEAde Televisa.

Sur des plateformes comme YouTube, Melissa compte 13 500 abonnés, tandis que sur Instaram, il compte plus de 168 000 abonnés et en Twitter environ 30 000.

Melissa Galindo fait également partie du groupe musical Kapsula, avec qui elle offre des présentations dans différents lieux.

