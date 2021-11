Qui est Mayra Hermosillo, l’actrice qui incarne Enedina Arellano Félix dans « Narcos : México »

Depuis la deuxième saison de « Narcos : Mexique”, Mayra Hermosillo était chargée de jouer Enedina Arellano Félix, qui dans les années 80 et 90 était responsable des finances du cartel de Tijuana, composé de ses frères Ramón, Francisco Rafael, Benjamín et Francisco Javier Arellano Félix.

Pour l’actrice mexicaine de 34 ans, ce personnage était une bénédiction. « On sait peu de choses sur le chef du cartel de Tijuana, car elle n’est pas une « célébrité » comme beaucoup de personnages dédiés au crime organisé.», a-t-il commenté dans une interview avec El Universal.

« Ce que j’ai découvert, c’est que c’est une femme sérieuse, qui ne dit pas de gros mots, est religieuse et n’aime pas résoudre les problèmes avec le sang ; qui a étudié la comptabilité et est donc devenu un expert des chiffres, qui servaient à blanchir de l’argent. Quelque chose qui m’a étonné était de rencontrer l’un de ses rêves en tant que jeune homme : être une reine de beauté, mais ses frères l’ont interrompu à cause de l’entreprise que la famille dirigeait.», a-t-il détaillé.

Mayra Hermosillo dans le rôle d’Enedina Arellano Félix dans la saison 3 de « Narcos : México » (Photo : Netflix)

QUI EST MAYRA HERMOSILLO ?

Image de balise Mayra Hermosillo Il est né à Torreón Coahuila, au Mexique, en 1987. Il a obtenu son diplôme d’études secondaires avec des crédits en théâtre et en jeu d’acteur. Peu de temps après, il a déménagé pour faire ses études supérieures.

Dans l’interview susmentionnée, elle a déclaré qu’elle avait grandi dans une famille de femmes pures, ce qui l’a aidée à façonner son personnage dans « Narcos : Mexique”. « J’ai vraiment recréé ma grand-mère, ma mère et ma tante, qui étaient des femmes qui travaillaient tous les jours« Il a partagé.

COMMENT ARELLANO FÉLIX EST-IL DEVENU ENEDINA ?

Image de balise Mayra Hermosillo ajouté pour obtenir un rôle dans la série Netflix Et bien qu’elle n’ait pas été considérée pour la première saison, elle n’a pas cessé d’essayer, elle a même joué à Los Angeles, et quand ils l’ont finalement appelée, elle a été surprise.

« Je n’ai jamais cru qu’ils me donneraient un premier rôle dans une série internationale, Enedina est la soeur de l’Arellano Félix, étudie la comptabilité et c’est elle qui gère tout l’argent, elle décide quelles maisons sont montées ou emportées, quelles entreprises sont faites … je veux dire, elle dit comment blanchir de l’argent», a déclaré l’actrice à El Universal.

Il a également avoué qu’il avait certaines craintes en atteignant une telle importance. « Je suis entré dans un dilemme parce qu’à Torreón, d’où je viens, il y a eu un moment très violent au cours duquel mes amis sont morts et c’était à cause de la guerre contre la drogue, alors j’ai dit : je vais jouer une femme qui est dans ce monde, C’était très fort pour moi car aussi du côté actrice je représente une femme intelligente, forte, trop stratégique, au point que les gens ne savent pas qui elle est et a fait tellement de choses”.

Mayra Hermosillo bébé avec sa mère. « La femme qui me porte sur cette photo est mon monde », lit-on dans la description de l’image (Photo: Mayra Hermosillo / Instagram)

SÉRIES ET FILMS DE MAYRA HERMOSILLO

En plus de participer à plusieurs films indépendants tels que « Courtes distances« (2015) et »Le coiffeur romantique« (2016), Mayra Hermosillo faisait partie des productions théâtrales mexicaines de » Jesus Christ Superstar « , où elle a joué Mary Magdalena, et » Privacy « , avec Diego Luna.

En 2018, il était une guest star dans le drame policier « Falco » de Amazon Prime Vidéo. En 2020, Mayra rejoint le casting de la deuxième saison 2 de « Narcos : Mexique» Comme Enedina Arellano Félix, qui se démarque encore plus dans le troisième volet.

