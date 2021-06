Qui est Maya Henry ? Détails sur l’ex-fiancé modèle de Liam Payne

Après près de trois ans ensemble et 10 mois de fiançailles, Liam Payne et Maya Henry ont rompu.

Bien que le couple ait été lié pour la première fois de manière amoureuse en août 2018, Liam Payne a finalement rendu public leur relation près d’un an plus tard en 2019, puis a annoncé qu’il avait posé la question en août 2020.

Maintenant, dans une interview avec Steven Bartlett sur son podcast « Le journal d’un PDG », Payne dit qu’il a mis fin aux choses avec le modèle et qu’ils ne se marieront pas.

Qui est Maya Henry, l’ex de Liam Payne et désormais ancienne fiancée ?

Maya Henry est une mannequin de 21 ans (son anniversaire est le 15 juin 2000) du Texas. Elle est également étudiante et a l’intention de devenir avocate des droits de l’homme après sa carrière de mannequin.

Son père, Thomas Henry, est l’un des meilleurs avocats en dommages corporels du Texas et sa famille basée à San Antonio est importante dans la société texane.

Elle a presque 17 ans de moins que la dernière petite amie sérieuse de Payne, Cheryl Cole, avec qui il a un fils nommé Bear.

Comment Liam Payne et Maya Henry se sont-ils rencontrés ?

Le frère de Maya, Thomas, qui est également mannequin, aurait présenté les deux, mais ce n’était pas la première fois que Maya et Liam se rencontraient.

Maya est une fan de One Direction, et ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’elle n’avait que 15 ans. Payne, maintenant âgée de 27 ans, avait 21 ans et faisait encore partie du groupe de garçons à l’époque. Au moment où ils ont annoncé qu’ils sortaient ensemble, Maya avait 18 ans et Payne en avait 24.

Dans une interview, elle a déclaré: « Nous avons parlé de la façon dont je joue au tennis. Sur scène, il m’a regardé et a fait un service de tennis sur scène (sa technique avait besoin d’un peu de travail mais l’intention était bonne). Je l’ai rencontré à nouveau deux fois après cela à Buffalo et Dallas et il s’est souvenu que j’avais joué au tennis et m’a encore servi sur scène. »

Comment Maya Henry est-elle devenue célèbre ?

Maya est devenue un grand sujet de conversation en ligne après que sa famille lui ait organisé une fête d’anniversaire de plusieurs millions de dollars – une célébration de Quinceañera organisée pour 600 invités dans un lieu de 55 000 pieds carrés construit à San Antonio spécialement pour la fête d’anniversaire de Maya.

Le lieu était décoré de fontaines, de murs de roses, de faux paons, de cerisiers en fleurs et de papillons suspendus au plafond.

Maya portait deux tenues de créateurs de Rolando Santan spécialement conçues pour elle. Son maquillage a été réalisé par le favori des Kardashian, Partick Ta, et il a fallu 150 organisateurs d’événements pour organiser la fête. Nick Jonas et Pitbull ont joué. La fête entière a coûté 6 millions de dollars à ses parents.

Wow.

La renommée que sa fête d’anniversaire lui a apportée et sa famille s’est transformée en une émission de télé-réalité YouTube intitulée « Hangin’ With Los Henrys. »

L’émission a été créée en 2017 sur YouTube et mettait en vedette les parents, la grand-mère et le frère de Maya.

La description de la série se lit comme suit : « Rencontrez Los Henrys, une famille reconstituée américano-mexicaine de San Antonio. Ils voyagent, dépensent et savent vraiment faire la fête. Mais à la fin de la journée, ils ne sont que votre multi habituel. -famille millionnaire vivant dans le sud du Texas. »

Malheureusement, il n’y a plus de vidéos sur leur chaîne YouTube.

Maya a une carrière de mannequin réussie.

Elle a été mannequin pour Vogue Ukraine, Glamour, L’Officiel Lettonie, Vogue Arabia, Vogue Beauty UA et Elle Romania ainsi que de nombreux shootings mode et beauté.

Elle est représentée par Elite Model Management et a participé à son premier défilé de couture lors de la Fashion Week de Paris en juillet 2019, et elle a déjà défilé cinq fois pour Dolce & Gabanna.

Elle a figuré dans la vidéo de la chanson « Old Town Road » de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus et a également joué un rôle dans le court métrage « Carte Blanche », aux côtés de Dylan Sprouse.

En 2008, à l’âge de 7 ans, Maya a fondé sa propre association caritative.

Maya’s Corner collecte des fournitures scolaires pour les élèves du Texas. La description sur la page Facebook de son organisation à but non lucratif indique : « Fondée en 2008 par Maya Henry, Maya’s Corner s’engage à améliorer la vie des jeunes en soutenant des causes telles que l’éducation, la faim et la pauvreté. »

En 2017, elle a également collecté 100 000 € pour la Tree Media Foundation.

Elle a écrit à ce sujet sur Instagram, en disant : « [Tree Media] est une organisation à but non lucratif qui soutient l’éducation et les programmes en matière de durabilité environnementale.

Qu’a dit Liam Payne sur sa relation avec Maya Henry ?

En tant qu’ancien membre de l’un des groupes de garçons les plus populaires de mémoire récente, Liam n’est pas étranger à l’attention des femmes.

Il a déclaré à MTV News que les fréquentations étaient difficiles pour lui depuis qu’il menait une vie si publique, et a fait remarquer que Maya ne semblait pas déconcertée par la « frénésie » de sa vie.

« Je n’ai rien à cacher, donc je suis vraiment heureux en ce moment et les choses vont bien. Maintenant que j’ai trouvé quelqu’un qui est vraiment mon meilleur ami – ainsi que mon partenaire – ça a énormément changé les choses pour moi « , a-t-il déclaré. » Elle est tellement détendue à propos de tout et quelqu’un qui vous soutient complètement est juste le plus fou chose. Je ne pense pas avoir jamais vraiment vécu cela auparavant chez quelqu’un, donc c’est assez étonnant à regarder en fait.

Beaucoup de choses dans ma vie se sont passées très rapidement, et je n’ai pas eu le sentiment de stabilité avec quelqu’un comme je l’ai avec [Maya] », a-t-il poursuivi. « Elle me garde calme et ancré sur beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis généralement pas si à l’aise. Il n’y a jamais de manque de confiance. il s’agit d’avoir quelqu’un avec qui vous pouvez traîner, où vous n’êtes jamais obligé de remplir le silence. Tout à l’extérieur et autour de moi est si intense en ce moment. Elle apporte le calme.

Espérons que Liam trouve le calme tout seul maintenant dans sa nouvelle sobriété, et Maya aussi.

Pourquoi Liam Payne et Maya Henry ont-ils rompu ?

« J’ai l’impression que plus que tout à ce stade, je suis plus déçu de moi-même de continuer à blesser les gens », a admis l’ancien chanteur de One Direction, notant qu’il n’était pas très doué pour les relations.

Payne a également annoncé qu’il était sobre depuis un mois, ce qui peut avoir beaucoup à voir avec sa décision de mettre fin aux choses. Il dit qu’il doit travailler sur lui-même avant de pouvoir « se mettre sur quelqu’un d’autre ».

« Je ne me sentais pas bien d’avoir fait ce que j’avais fait, mais cela devait arriver », a-t-il déclaré. « Je sais que c’est la façon la plus ringard de dire que c’était le mieux pour le mieux pour nous deux. Peu importe. Une belle histoire, mon frère. Mais c’est juste comme ça. »

Payne a admis qu’il était le problème dans la relation et qu’il n’avait que de l’amour pour son ex, en disant: « J’espère qu’elle est heureuse. »

Amy Lamare est une écrivaine et rédactrice basée à Los Angeles couvrant le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.