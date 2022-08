Qui est Matt Smith, l’acteur qui interprète Daemon Targaryen dans « La Maison du Dragon »

Dimanche dernier, le 21 août, il a été créé la série télévisée tant attendue « House of the Dragon », un spin-off du succès « Game of Thrones ». Ainsi, de nombreux fans du travail de George RR Martin pourrait apprécier l’histoire, ses personnages et, bien sûr, de la grande distribution qui compose la fiction.

Ainsi, l’un des acteurs qui s’est démarqué dans ce premier épisode était Matt Smithun célèbre interprète britannique qui donne vie à l’un des ancêtres du souvenir Daenerys Targaryen.

Découvrez qui il est ci-dessous. Matt Smithl’acteur qui joue Démon Targaryen dans la série de hbo max « Maison du Dragon ». Découvrez ainsi sa biographie, son parcours et ses photos.

QUI EST MATT SMITH ?

Matt Smith est un célèbre acteur anglais, reconnu par une grande partie du public pour son rôle de onzième Docteur dans la célèbre série télévisée « Docteur Who », étant le seul interprète de ce personnage à être nominé pour un Emmy pour ce rôle. Il est également connu pour sa participation en tant que prince Philippe Produit par Netflix « La Couronne ».

est fils de Lynne et David Smith et a une soeur nommée Laura Jayne. Son grand-père était footballeur et c’était ce qu’il aspirait à être Forgeron dès le plus jeune âge. Cependant, une blessure qui s’est avérée être une spondylolyse (une fracture d’une vertèbre de la colonne vertébrale inférieure) l’a contraint à abandonner le sport.

Comme alternative, elle a étudié le théâtre et l’écriture créative à Université d’East Anglia et a obtenu son diplôme en 2005. Ses premiers emplois d’acteur avaient déjà été réalisés quelques années plus tôt, en 2003, dans diverses pièces de théâtre.

Matt Smith incarne Daemon Targaryen, un personnage de la série « House of the Dragon » de HBO Max. (Photo : AFP)

DONNÉES PERSONNELLES DE MATT SMITH

Nom complet: Matthieu Robert Smith

Matthieu Robert Smith Date de naissance: 28 octobre 1982

28 octobre 1982 Âge: 39 ans

39 ans Lieu de naissance: Northampton, Angleterre

Northampton, Angleterre Années d’activité en tant qu’acteur : 2003-présent

2003-présent Signe du zodiaque: Scorpion

Matt Smith est né à Northampton, en Angleterre (Photo : EFE)

LA CARRIÈRE DE MATT SMITH

Films de Matt Smith

2008: « In Bruges » comme Harry Waters (scène supprimée)

2010: « Womb » comme Thomas et Tommy

2011: « Christopher et son espèce » comme Christopher Isherwood

2012 : « Bert et Dickie » dans le rôle de Bert Bushnell

2014: « Lost River » comme Bully

2015 : « Terminator Genisys » comme Alex / Skynet / Le T-5000

2016: « Orgueil et préjugés et zombies » en tant que M. Parson William Collins

2018: « Mapplethorpe » comme Robert Mapplethorpe

2018 : « Patient Zéro » en tant que Morgan

2018: « Charlie dit » comme Charles Manson

2019 : « Secrets officiels » en tant que Martin Bright

2020: « Sa maison » en tant que Mark Essworth

2021: «Last Night in Soho» en tant que Jack

2021: «Le pardonné» en tant que Richard Galloway

2022: « Morbius » comme Milo Morbius

Séries et autres productions pour la télévision Matt Smith

2006: « Le rubis dans la fumée » comme Jim Taylor

2007 : « L’Ombre du Nord » en tant que Jim Taylor

2007: « Party Animals » comme Danny Foster

2007: « Journal secret d’une call-girl » comme Tim

2007: « La rue » comme Ian Hanley

2009 : « Moses Jones » en tant que DS Dan Twentyman

2010-2014: « Doctor Who » en tant que 11e docteur

2010 : « Les aventures de Sarah Jane » en tant que 11e docteur

2013 : « Une aventure dans l’espace et le temps » en tant que 11e docteur

2013 : « The Five(ish) Doctors Reboot » en tant que lui-même

2016-2017: «La Couronne» en tant que prince Philip (prince Philip)

2021 « Cette fois avec Alan Partridge » en tant que Dan Milner

2021: « Superworm » comme voix de Superworm

2022: « Maison du Dragon » en tant que Daemon Targaryen

QUEL RÔLE JOUE MATT SMITH DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Fan avoué de «Jeu des trônes« , à présent Matt Smith interprète Démon Targaryen dans « Maison du Dragon”. C’est le frère du roi Viserys I (Paddy Considine). Il est considéré comme l’un des guerriers les plus expérimentés de son temps et porte l’épée « Dark Sister ».

« C’est une sorte d’outsider. Il n’est pas noir et blanc, il y a des nuances de gris avec lui, c’est ce qui m’intéressait chez lui. Et la relation avec son frère est vraiment intéressante. Ce fut un plaisir de travailler avec Paddy Considine, que j’admire depuis si longtemps. »a dit Mat un Les pierres qui roulent sur son personnage.

Matt Smith dans le rôle du Prince Daemon Targaryen dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

PHOTOS DE MATT SMITH

Matt Smith lors de la présentation du film « Last Night in Soho » à la Mostra de Venise. (Photo: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Matt Smith aux Screen Actors Guild Awards 2018. (Photo : Kelly Nyland / AFP)

Matt Smith à la première de « House of the Dragon » à Los Angeles. (Photo : Chris Delmas/AFP)

COMMENT REGARDER « LA MAISON DU DRAGON » ?

La série « Maison du Dragon» (intitulé «la maison du dragon”, en espagnol) créée en hbo max la 21 août 2022. Depuis cette date, la production est disponible à l’international sur ladite plateforme de streaming.